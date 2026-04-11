Sabadell i Cohabitac impulsen 122 pisos de lloguer assequible
L’Ajuntament de Sabadell i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac) van presentar ahir un acord per construir 122 habitatges de lloguer a preu assequible a la capital vallesana. El consistori cedirà solars, mitjançant drets de superfície, a diferents fundacions que integren Cohabitac i que impulsen i gestionen pisos de lloguer social.
En una primera fase es posaran fins a sis solars a disposició, on es podran construir 122 nous habitatges, als quals podran accedir persones inscrites en el Registre de Sol·licitants de VPO que gestiona l’Ajuntament a través de l’empresa municipal Vimusa. Es preveu que les obres puguin començar entre finals del 2027 i principis del 2028 i que siguin simultànies als sis solars.
L’acord marc es concretarà amb diferents addendes i convenis específics amb cada entitat per fer possibles els projectes, i s’emmarca en el pla de la Generalitat per construir 50.000 habitatge de lloguer assequible al territori fins al 2030. En aquest sentit, la ciutat ja va presentar sis solars durant el 2025 i aquest any preveu presentar-ne quatre més.
