Sis de cada 10 dependents reben ajudes per ser cuidats a casa
Nieves Salinas
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha presentat aquest divendres la primera entrega del Plafó del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) del 2026, corresponent al primer trimestre de l'any. Entre els principals indicadors, que el nombre de persones amb prestació ascendeix a 1.655.446, una xifra rècord, ressenya el Ministeri i que un 57% de les prestacions es donen ja a les llars i en l'entorn més pròxim. A més, que les llistes d'espera es continuen reduint, baixant un 16,6%, amb 30.283 persones menys respecte al març del 2025. El temps mitjà de tramitació de les prestacions s'ha acotat 12 dies en aquest primer trimestre del 2026.
Les dades les ha desglossat en roda de premsa Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El nombre de persones que esperen rebre una prestació s'ha reduït en 444 persones en aquest trimestre, i se situa en 152.249 persones. La llista acumula ja una reducció del 51% des de l'any 2020, indica Drets Socials. El temps mitjà de gestió des de la sol·licitud fins a la resolució de la prestació se situa en 329 dies, una dada que millora respecte als 341 dies de l'última entrega del panell.
Per segon trimestre consecutiu, "s’inverteix la tendència a l’alça i es reprèn el camí descendent en la reducció d’aquest temps mitjà de tramitació, que és la fase més llarga de tot el procés".
A la llar
De les 2.437.488 prestacions reconegudes, el 57,2% (1.393.913 prestacions) ja es despleguen en l'entorn comunitari. Només en l'últim trimestre, aquest tipus de prestacions van créixer en més de 32.000. En el primer trimestre de l'any, el nombre de persones amb prestació efectiva se situa en 1.655.446. La dada reflecteix que el nombre de persones que ja es troben rebent una prestació creix al 9,8% interanual, amb un augment de 148.284 persones respecte al març del 2025.
