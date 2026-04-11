Territori preveu la prolongació de l’L4 fins a la Sagrera el 2032
La Generalitat es marca aquest objectiu per a la inauguració del nou tram de la línia groga des de la Pau, mentre que els veïns temen possibles retards per falta de pressupost.
Gisela Macedo
El Govern preveu que la prolongació de la línia 4 del metro de Barcelona, que connectarà l’estació de la Pau amb el futur gran intercanviador de la Sagrera, entri en servei el 2032, segons van informar ahir fonts del Departament de Territori a aquest diari. La data, però, encara no és segura i dependrà que hi hagi pressupost i de la prioritat que es doni al projecte, la qual incertesa preocupa els veïns, que temen retards després de la mala experiència amb els terminis de la gran estació.
El projecte d’allargament de la línia groga, molt demanat pels veïns, ja hauria d’estar acabat. La redacció es va adjudicar el novembre del 2024 per dos milions d’euros, amb un termini de 15 mesos, que ja ha vençut. A Territori expliquen a EL PERIÓDICO que el retard es deu al fet que han hagut d’actualitzar els estudis tècnics per minimitzar les afectacions en superfície abans de continuar la tramitació del projecte, l’execució del qual, afegeixen, "dependrà de la disponibilitat pressupostària".
Una vegada completada aquesta actualització, el Govern reprendrà el projecte, amb l’objectiu que la prolongació de l’L4 estigui en funcionament el 2032. No obstant, aquest termini de sis anys exigeix que s’assignin a l’obra els recursos econòmics necessaris mitjançant acords pressupostaris al Parlament.
Aquesta condició ha provocat inquietud en l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, que assegura que els tècnics municipals els haurien reconegut que l’obra "no és prioritària", atès que primer s’executaran les actuacions de l’AVE i Rodalies a la macroestació de la Sagrera. "No ho entenem i ens estranya molt, perquè és una obra relativament petita: gairebé tot el túnel ja està fet", afirma Rubén Parada, president de l’associació veïnal.
En efecte, una gran part de la infraestructura ja està avançada. La major part del túnel entre la Pau i la Sagrera ja està construït i el fan servir les línies L9 i L10 nord, mentre que dues de les noves estacions que allargaran l’L4 (Sagrera-TAV i la Sagrera), ja tenen completat el 100% de l’obra civil.
Amb tot, la inversió estimada per a l’ampliació de la línia puja a 98 milions d’euros. Entre els treballs que encara falten per fer hi ha l’excavació d’un túnel d’uns 320 metres a cel obert, la construcció de la nova estació de Santander per proveir el futur barri del Sector Prim i actuacions als trams de túnel que ja estan fets.
La prolongació de l’L4 sumarà tres noves estacions que ampliaran el recorregut des de la Pau: Santander, on estan previstes el 2027 les demolicions de diverses naus industrials per construir-hi habitatges, Sagrera-TAV, integrada a la nova macroestació, i la Sagrera, al costat de l’avinguda Meridiana. La seva entrada en servei permetrà reduir els temps de viatge i millorar la connexió amb les línies L1, L5 i L9, així com amb Rodalies i l’alta velocitat. Així, s’estima que l’ampliació captarà uns 43.700 viatges diaris.
Acostumats a les demores
"Tota la nova estació de la Sagrera serà un perjudici molt important per al nostre barri. Patirem una gentrificació brutal, que ja notem. A més, arribaran 12.000 veïns nous abans que hi hagi prou serveis per a tothom. Com a mínim, que acabin aquesta obra", va manifestar Parada. Va afirmar que els centres de salut i altres equipaments ja noten un cert col·lapse, i tem que aquesta saturació no es traslladi també al transport públic, tot i que, fa broma, "els veïns de la Sagrera ja estem avesats a les demores".
Si es compleix la previsió del 2032, l’L4 coincidiria amb l’acabament de la macroestació, que no té data oficial d’inauguració però a la qual queden uns "sis anys d’obres" segons els responsables de l’execució. Projectada des del 2010 i considerada l’obra ferroviària més ambiciosa d’Adif a Barcelona, es convertirà en un gran intercanviador intermodal, similar a Atocha a Madrid, i es preveu que superarà 100 milions de viatgers anuals, per descongestionar l’estació de Sants. Al seu voltant, a més, està prevista la construcció de blocs de pisos, hotels i altres equipaments que canviaran dràsticament la fisonomia d’aquesta zona de la capital catalana.
En cas de complir-se els terminis, l’estació haurà estat 22 anys en construcció i el projecte haurà trigat a completar-se més de tres dècades des de la seva concepció, quan Jordi Pujol era president de la Generalitat i Francisco Álvarez-Cascos ocupava el Ministeri de Foment.
