Alliberats 70 jornalers obligats a treballar com a esclaus
Juan José Fernández
La Guàrdia Civil ha alliberat 70 persones en una operació contra una xarxa criminal a la província de Castelló que traficava amb temporers estrangers per al camp. Gairebé totes les víctimes són homes extremadament pobres procedents del Senegal, Nepal, Pakistan o altres països àrabs que han hagut de fer front a jornades de més de 13 hores diàries, per sous mísers i a canvi d’allotjaments immunds.
La Guàrdia Civil va explicar ahir que la xarxa, de què han detingut set integrants, captava els temporers, la majoria d’entre 20 i 35 anys, als seus països amb ofertes d’ocupació falses a Espanya. Se’ls prometia un trasllat, allotjament, manutenció i bon sou. Però després, una vegada acceptada l’oferta, se’ls deia que el viatge havia generat un gran cost i que, per tant, havien contret un deute. Per pagar-lo, els temporers havien de portar a terme unes jornades infinites a canvi d’un sou míser que, en gran part, havien de destinar a pagar l’allotjament, el transport i el menjar.
Els esclavistes havien pogut col·locar els seus operaris en explotacions agràries de Nules, la Plana Baixa i l’Alt Palància de Castelló, i també a València, al Camp del Túria, l’Horta Nord i el Camp de Morvedre.
Segons va explicar ahir la Guàrdia Civil, al capdavant hi havia un matrimoni pakistanès. Els dos cònjuges han sigut detinguts. El seu entramat incloïa empreses per donar aparença de legalitat al seu negoci, i artificis per no pagar la Seguretat Social. La parella, segons fonts policials, ha comptat amb la complicitat d’almenys quatre espanyols, que contractaven aquests treballadors, i que també han sigut detinguts i estan ara sota indagació judicial. Tots els detinguts tenien antecedents penals. Dos han ingressat a la presó, entre ells l’home de la parella capitost de la xarxa, van confirmar fonts pròximes a l’operatiu.
