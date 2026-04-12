Creixen un 214% les recerques de material de l’artista a Wallapop
L’activitat de la plataforma va en paral·lel als grans moments de l’actualitat local. En vigílies dels quatre concerts de Rosalía a BCN es dispara l’interès pels articles de l’artista.
Patricia Castán
La plataforma Wallapop té a Catalunya el seu principal mercat i a Barcelona, la capital del comerç d’articles reutilitzats. Tecnologia, llar, oci i moda van liderar les compres locals el 2025, però l’actualitat porta puntes comercials. L’exemple més clar, l’augment del 214% de les recerques globals de material relacionat amb Rosalía, davant la proximitat dels seus quatre concerts a la ciutat.
L’activitat a la plataforma va en paral·lel amb els grans moments de l’actualitat local. Així, en vigílies de concerts de la diva del Baix Llobregat a Barcelona, l’interès pels articles relacionats amb l’artista es disparen. Les recerca de vinils de Rosalía ha crescut un 60%; mentre que la combinació samarreta Barça Rosalía també s’ha disparat un 100%.
Gorres i samarretes de ‘Lux’
Els productes més buscats són també gorres de la cantant i samarretes de Lux.
Anteriorment, quan el fenomen no era tan global, en altres actuacions prèvies, ja van constatar que les recerques del vinil El mal querer creixien un 466%, mentre que el CD Motomami va augmentar un 250%, assenyalen.
Entre les dades curioses que maneja la start-up, figuren les compres vinculades a les agendes culturals del moment, cosa que des de Wallapop creuen que és tot un "termòmetre de tendències". Més enllà de Rosalía, hi ha molts exemples d’actualitat. Durant el Mundial de Clubs i l’Eurocopa Femenina, "l’interès per les samarretes de futbol va créixer fins a un 118%". I després de La Velada d’Ibai, les recerques relacionades amb boxa es van disparar un 160%.
Els prejudicis són història
Wallapop, fundada el 2012 i amb seu a Barcelona, elabora de la mà de l’escola de negocis ISDI l’informe anual La xarxa del canvi, que recull les tendències i l’impacte de la compra i venda de productes de segona mà. No només com a fenomen global darrere la sostenibilitat, sinó com una peça clau en l’economia de moltes llars. Els prejudicis s’han perdut, perquè les noves generacions combreguen amb l’economia circular i l’aprofitament dels béns, així com l’estalvi de recursos. El 60% dels catalans afirmen comprar productes reutilitzats habitualment, destaca a partir de sondejos.
En concret, l’estudi quantitatiu i qualitatiu del 2025 va apuntar que Catalunya lidera el rànquing nacional pel que fa a ingressos procedents de la compravenda de segona mà, ja que els usuaris de les plataformes de segona mà "poden arribar a obtenir 1.794 euros anuals" entre les vendes que fan de coses que ja no utilitzen i l’estalvi en què adquireixen, cosa que suposa 682 euros més que la mitjana espanyola, situada en 1.112. I per davant d’Andalusia.
Els sondejos indiquen també que el 82% dels catalans que practiquen aquest tipus de compravendes "es plantegen triar productes reutilitzats davant qualsevol ocasió de compra, cosa que evidencia un canvi profund en la manera de consumir".
També destaquen que vuit de cada deu revisen almenys un cop l’any els objectes que tenen a les seves llars per posar-los a la venda. Un fenomen en auge, tenint en compte que nou de cada deu agreguen que en els pròxims tres anys compraran tants productes reutilitzats com ara o fins i tot més.
Una tendència que, a més, és sostenible, va ressaltar l’empresa aquesta setmana en el marc de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a les seves oficines a Barcelona: "La comunitat de Wallapop [Espanya, Itàlia i Portugal] ha contribuït a evitar l’emissió de 473.000 tones de CO2, una reducció equivalent a eliminar tot el tràfic de Barcelona durant mig any".
Wallapop –que va tenir una cafetera com a primer producte utilitzat fa 14 anys, i que en l’actualitat compta amb usuaris que registren fins i tot més de 4.000 transaccions– també en sap d’horaris. El seu autèntic prime time és la franja de les vuit de la tarda, que aglutina el nombre més gran de participants actius. Mentre que dilluns continua sent el dia de més moviment de compravendes.
La pujada de gener
També al Nadal, amb el 28 de desembre consolidat com el dia posterior a les festes de l’època en què més anuncis es publiquen a Wallapop, per obra de la revenda dels "regals no desitjats", fins al punt que el fenomen ha sigut batejat com el Re-Selling Day.
El gener és un altre moment cabdal de compravendes, que s’atribueix als bons propòsits del nou any, amb canvis de hobbies i "usuaris que venen el que ja no encaixa amb les seves noves metes". Sense oblidar la inevitable costa de gener, que anima a vendre, però també a "comprar de manera més conscient", apunten.
