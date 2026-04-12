Addicció als estupefaents
Nitazens: així és la potent droga molt més perillosa que el fentanil que ja ha provocat una mort a Espanya
El 2023 hi va haver 305 morts a Europa pel consum il·lícit d’aquest opioide
Clara Dalmau Merencio
Els opioides de benzimidazole, coneguts com a nitazens, són drogues sintètiques que van ser creades a la dècada de 1950 als laboratoris com a alternativa a la morfina (analgèsic opioide usat per tractar dolors forts).
Així ho explica un estudi de l’agrupació d’investigadors Episteme Social, publicat pel Ministeri de Sanitat l’any passat, que també recull que "els nitazens són opioides tan potents o més que el fentanil".
40 vegades més potent que el fentanil
Cal recordar que el fentanil és un "fàrmac opiaci sintètic" que s’usa com a analgèsic i anestèsic, aproximadament 100 vegades més potent que la morfina i 50 vegades més potent que l’heroïna", segons el defineix la Administración para el Control de Drogues d'Estats Units (DEA, per les sigles en anglès).
L'Institut Nacional sobre l'Abús de Drogues (NIDA, per les sigles en anglès) va recollir 72.776 morts el 2023 pel consum d’aquest fàrmac als Estats Units.
Els nitazens solen trobar-se en forma de pols o cristalls, de color blanc, marró o groc. En aquest cas, aquesta droga és 500 vegades més potent que l’heroïna i 40 vegades més que el fentanil, afirma Episteme Social.
El 2023 hi va haver 305 morts a Europa pel consum il·lícit de nitazens, segons informa l’estudi d’Episteme Social, tot i que encara no n’hi havia hagut cap al nostre país.
Tanmateix, aquest dimarts, dia 7, s’ha donat a conèixer la primera mort a Espanya per aquesta droga, tot i que el fet va ocórrer l’any 2024.
No era la primera sobredosi
Es tracta d’un estudiant de 21 anys de Navarra que va ingressar a l’Hospital Universitari de la mateixa ciutat la matinada del 28 de juliol de 2024, després de consumir isotonitazè per via nasal amb finalitats recreatives.
Durant el trasllat, el jove va rebre diverses dosis de naloxona (un medicament antagonista dels opioides) per revertir els efectes de la droga. Malgrat la gravetat del seu estat, ell mateix va sol·licitar l’alta voluntària poques hores després del seu ingrés al centre mèdic.
Pocs dies després el van trobar mort amb evidències d’haver tornat a consumir aquest tipus de drogues. El jove tenia antecedents per consum i ja havia estat hospitalitzat per una altra sobredosi.
Les proves toxicològiques no el detecten
A les proves toxicològiques realitzades en el seu primer ingrés no es van detectar aquest tipus d’opioides perquè "les proves estàndard de drogues no tenen capacitat per detectar nitazens", explica l’estudi d’Episteme Social.
És per això que els investigadors demanen que "la persona amb sobredosi estigui 12 hores en observació després d’haver-se-li revertit la primera sobredosi, a causa del risc d’una segona, i fins i tot, tercera dosificació [recaiguda]".
¿Per què són addictius els nitazens?
Els efectes d’aquesta droga sintètica són similars als d’altres opiacis com l’heroïna, però molt més potents. Les seqüeles més comunes a curt termini són: l’eufòria, l’alleujament del dolor i l’estrès i la sensació de relaxació. Aquests estats poden tenir efectes a llarg termini, com la tolerància i l'addicció.
Tanmateix, els nitazens també provoquen nàusees i vòmits, febre, somnolència i una respiració i un ritme cardíac lents. A llarg termini, aquests efectes poden derivar en problemes cardíacs i pulmonars.
Segons assegura l’agrupació d’investigadors, "el seu ús pot provocar ràpidament sobredosis fatals, especialment si es barregen amb altres substàncies depressores com l’alcohol o benzodiazepines [fàrmacs psicotròpics per tractar l’ansietat, l’insomni o els espasmes musculars]".
