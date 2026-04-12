Rosalía arriba al Districte Cultural de l’Hospitalet
L’Ajuntament de l’Hospitalet prioritza que artistes com la del Baix Llobregat ajudin a projectar l’aposta local per la cultura, en lloc de presències com la del Cirque du Soleil, que deixarà la ciutat.
Àlex Rebollo
Fa just una dècada que la llavors alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Núria Marín, va viatjar a Brooklyn a presentar el Districte Cultural que en els últims anys s’havia anat cuinant a la segona ciutat de Catalunya. Deu anys després, aquest àmbit cultural que en un origen es limitava al polígon del Mig s’ha expandit per la ciutat i ja compta amb més de 500 agents culturals, que s’afegeixen als més de 30 equipaments de la ciutat. L’últim gran nom a aterrar és el de Rosalía, amb una arribada que dona peu a la transformació del Districte per començar una nova etapa.
L’artista de projecció mundial ha decidit instal·lar a prop del recinte de la Fira Gran Via de l’Hospitalet el seu estudi d’enregistrament musical i les oficines de Racinetas Productions SL, empresa que té com a objecte social l’organització, promoció i producció de tota mena d’esdeveniments, espectacles, concerts i activitats culturals. Aquesta empresa té com a soci únic Motomami SL, l’empresa familiar creada el 2019 amb què l’exitosa artista catalana, la seva mare i la seva germana s’encarreguen dels aspectes burocràtics i administratius de la seva carrera musical.
Orgull i satisfacció
"Per a nosaltres és sempre un orgull i una satisfacció veure que hi ha artistes que continuen apostant per arribar a l’Hospitalet, ja siguin petits artistes o entitats que comencen, o grans noms com Rosalía", expliquen fonts de l’Ajuntament de l’Hospitalet a EL PERIÓDICO. Posant el focus en la proximitat, el consistori apunta que, quan algú decideix instal·lar-se a la localitat, la mirada "sempre és la mateixa": "Fer el possible perquè els artistes se sentin integrats al territori i que, tant de bo, puguin implicar-se i participar en algun projecte comunitari". "Creiem que seria una gran aportació i en l’àmbit de la projecció ens permetria explicar l’aposta que es va fer per la cultura com a motor de desenvolupament local", afegeixen des del consistori.
L’aterratge de l’artista de Sant Esteve Sesrovires coincideix amb la marxa d’un altre dels noms més internacionals instal·lats a l’Hospitalet: el Cirque du Soleil, amb una presència que sempre ha sigut qüestionada per alguns partits polítics de l’oposició local. Durant l’última dècada, la companyia circense ha mantingut el municipi com la seva seu i hi ha portat a terme els seus espectacles cada dos anys. Malgrat que en un inici es va contemplar la possibilitat que el Cirque du Soleil mantingués la seu a l’Hospitalet fins al 2030, recentment l’Ajuntament ha decidit posar fi a la seva relació contractual amb l’exitosa companyia.
"Una vegada finalitzi la seva actuació aquest any, el Cirque du Solei no tornarà a la ciutat", va anunciar en un ple municipal recent l’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós. Fonts municipals consultades assenyalen que no poden mantenir aquest espai hipotecat –i que queda sense ús quan no hi ha activitat de la companyia–. Segons el regidor de govern José Antonio Alcaide, l’objectiu és el de "recuperar l’espai i per al desenvolupament dels equipaments que la ciutat necessita". Ara per ara no s’ha avançat cap futur ús dels terrenys.
Comunitat i arrelament
Més enllà d’aquests grans noms, el Districte Cultural l’han construït desenes d’artistes, gestors i companyies de diferents branques de la cultura que, en origen, van aterrar a l’Hospitalet després de ser expulsats de Barcelona pels alts preus dels lloguers de la capital. A la ciutat veïna, amb un fort teixit industrial en desús i que van adaptar a les seves necessitats, així com uns preus de lloguer més baixos van trobar un refugi en què establir-se i desenvolupar-hi els seus projectes. Carles Gabarró, l’escultor Miquel Aparici, galeries com Ana Mas Projects o etHall, i el duo artístic argentinojaponès que formen Lolo & Sosaku són únicament alguns dels noms reconeguts a nivell nacional i internacional que treballen a la ciutat.
Fonts municipals assenyalen que un dels "èxits" més importants d’aquest projecte és "haver pogut aconseguir connectar tots aquests agents que han arribat en els últims anys amb el territori i la comunitat". Primer, organitzant actes perquè diferents artistes es coneguessin entre ells o també posant a disposició els espais expositius de la ciutat i, després, intentant que alguns projectes es vinculessin al teixit local i fessin col·laboracions amb, per exemple, les escoles.
David Lafuente, cofundador i director de la mítica Sala Salamandra de l’Hospitalet, remarca l’aposta des del minut u pel desenvolupament d’un Districte Cultural a la ciutat: "Penso que és un projecte que té volada. Barcelona no pot créixer més i l’Hospitalet manté un sentit geostratègic. A la seva part nord Barcelona ja compta amb espais al Poblenou, té sentit que a la part sud, al costat de l’aeroport, també hi hagi un districte cultural".
Amb tot, Lafuente remarca que, per seguir creixent i consolidar-se, el Districte Cultural encara té camí per recórrer. "Ha faltat un pla global que impliqués totes les àrees de l’Ajuntament i fins i tot altres administracions", indica Lafuente, que destaca que es troben amb bona disposició amb alcaldia i cultura, però que amb altres àrees la relació és més complexa. "La burocràcia ens mata, el sistema funciona molt lent", apunta.
