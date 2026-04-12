Legitimació
Què diu la sentència del TC que marcarà el camí sobre qui pot recórrer una eutanàsia
El Constitucional va obrir la porta a la impugnació de l’autorització d’una mort digna a l’avalar la llei per garantir el control jurisdiccional de les decisions administratives
Ángeles Vázquez
El Suprem serà el primer tribunal espanyol a establir expressament si algú pot o no recórrer l’autorització d’una eutanàsia dirigida a una altra persona; el seu criteri, com a cúspide de la justícia ordinària, serà seguit per tots els altres. No obstant, la seva decisió, que serà adoptada en un ple de la seva Sala Contenciosa Administrativa previst entre el 19 i el 21 de maig, haurà de tenir molt present la sentència que va dictar el Constitucional a l’hora d’avalar la llei orgànica de regulació de l’eutanàsia (LORE). Ella determina que és possible per garantir el control jurisdiccional de les decisions de l’administració que preveu la carta magna.
El març del 2023 la cort de garanties va declarar constitucional la llei d’eutanàsia promulgada dos anys abans, al rebutjar el recurs que havien interposat contra ella 50 diputats de Vox. Un dels extrems de la impugnació consistia precisament que la norma no preveia cap tipus de control de la jurisdicció contenciosa administrativa davant les decisions adoptades per les comissions de garantia i avaluació que tenien l’última paraula sobre les sol·licituds presentades. Això és el que va determinar l’alt tribunal al respecte.
El Constitucional per nou vots a dos (només hi van votar en contra els magistrats Concepción Espejel i Enrique Arnaldo) va determinar que, «a diferència del que afirmen els demandants, la LORE no ha exclòs el control per la jurisdicció contenciosa administrativa de les resolucions de les comissions de garantia i avaluació que reconeguin el dret a la prestació d’ajuda per morir», motiu pel qual rebutjava la censura d’inconstitucionalitat que en aquest extrem feien els diputats d’ultradreta.
La resolució explicava que les lleis no han de «fer menció expressa de les garanties que, en general, es configuren en les lleis processals», com la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, «per assegurar la plena submissió a la llei i al dret d’aquestes actuacions, el seu control pels tribunals i la tutela judicial efectiva de drets i interessos legítims». Per això, tot i que no ho digui expressament, la llei d’eutanàsia també permet el control judicial que forma part dels «imperatius constitucionals».
Una de les al·legacions de la Generalitat per intentar que el Suprem determini que el pare del Francesc A.B. no té legitimació per oposar-se a la seva mort digna és que la llei només preveu la possibilitat de recórrer denegacions, no les autoritzacions. Sobre això, el Constitucional declarava que l’obligació que les decisions administratives tinguin un control judicial «no pot quedar enfosquit davant l’explícita referència que la llei fa a la possible impugnació de les resolucions desfavorables a la sol·licitud per accedir a la prestació, referència de tot punt innecessària de la qual els recurrents fan una interpretació excloent».
Afegia que la menció expressa a aquesta possibilitat d’impugnació «pogués deure’s al zel del legislador a configurar com a dret subjectiu la prestació» de la mort digna, però «no es pot aventurar a partir d’això la conclusió excloent, i sens dubte inconstitucional, a la qual només es podria arribar davant una determinació legal inequívoca». És a dir, «la inconstitucional pretensió de descartar el control judicial de l’actuació administrativa només podria constatar-se davant una norma explícita de la llei, no a partir d’inferències del seu intèrpret», afirmava l’alt tribunal.
Aclarit el que diu el Constitucional, sembla difícil que el Suprem pugui tancar la possibilitat de considerar tercers legitimats per poder recórrer l’autorització d’una eutanàsia. El quid de la qüestió estarà a determinar qui pot ser aquest tercer. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha informat a favor que puguin impugnar-la els que tinguin un «interès legítim», que «per regla general», tindrien «els parents ubicats en el més estricte àmbit familiar respecte de la persona sol·licitant, el qual s’integra pels cònjuges o assimilats, pares, fills i germans, sempre que el vincle familiar estigui acompanyat per un vincle afectiu vigent al moment dels fets».
Aquest vincle, que pel que sembla no existia ni en el cas de Noelia Castillo ni en el de Francesc, que és sobre el qual es pronunciarà concretament el Suprem, serà el que previsiblement marcarà si una persona concreta en un determinat cas té o no legitimació per impugnar l’autorització concedida.
Tot i que el criteri que segueixi el Suprem al maig s’estendrà a tots els altres, el cas concret sobre el qual es pronunciarà la seva Sala Tercera és el de Francesc A.B., de 55 anys i a qui quatre ictus i dos infarts van produir una important afectació en la mobilitat i la parla, tot i que compta amb plena capacitat per decidir sobre la seva vida. Ell havia demanat expressament que no s’informés ningú de la concessió de l’eutanàsia per evitar precisament que algú decidís impugnar-la, com finalment va passar amb el seu pare.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va determinar que el seu progenitor tenia legitimació per impugnar aquesta decisió, i la Generalitat va recórrer la sentència davant el Suprem a l’entendre que la llei només preveia la possibilitat que es pogués impugnar la denegació del dret, no la seva autorització. Per això, el Tribunal Suprem es pronunciarà per primera vegada sobre qui pot recórrer una mort digna concedida. Amb Noelia Castillo, igual com el Constitucional i després el Tribunal Europeu de Drets Humans, només ho va fer per denegar les mesures cautelars amb què el seu pare va mirar de paralitzar la seva mort.
