Tardeig amb els cosins Melero
El Sopar Esport Solidari Internacional (ESI), que presideix Josep Maldonado, va tornar a confirmar divendres que juga en una altra lliga dins del calendari de les gales.
Joan Vehils
No hi cabia ningú més. El Sopar Esport Solidari Internacional (ESI), que presideix Josep Maldonado, va tornar a confirmar divendres que juga en una altra lliga dins del calendari de les gales. La cita, que ja suma 21 edicions, va aplegar 600 assistents, però més de 150 persones es van quedar en la llista d’espera. Una xifra que dona la mesura de l’impuls d’un esdeveniment en què es barregen poder, solidaritat, esport i societat civil.
N’hi havia prou amb fer un cop d’ull a la taula presidencial per entendre la magnitud de la convocatòria. Gairebé 90 personalitats ocupaven aquests llocs d’honor, en una imatge que retrata el caràcter transversal de l’esdeveniment.
Hi eren des del president del Parlament, Josep Rull, fins al conseller Berni Álvarez i el regidor David Escudé, passant per l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fent filigranes amb l’agenda per ser-hi, i el president del COE, Alejandro Blanco.
I, entre ells, el president de la Fundació La Caixa, Josep Maria Coronas, el doctor Bonaventura Clotet, els actors Jordi Sánchez i Nathalie Seseña i Ramon Agenjo, Luis Cobos, Magda Oranich, Òscar Camps, Irene Villa, Pep Plaza, Pep Sala, Fernando Romay, Josep Pons i el director del fantàstic hotel Hyatt, Enrique Aranda.
Vet-ho aquí, una macedònia realment única.
Bakero, Salinas i Eusebio
No hi van faltar convidats que formen part de l’ànima d’aquesta la cita. És el cas, per exemple, dels membres del Dream Team José Mari Bakero, Julio Salinas i Eusebio, que desperten encara el mateix afecte de sempre.
I en l’origen de tot, Josep Maldonado. Un amfitrió amb una capacitat de convocatòria insuperable. I és que, quan acaba una gala, ja pensa en la següent. Per això acudeix gent des de Coma-ruga, el seu poble natal, fins a Madrid, on va exercir com a senador i diputat, passant pels qui arriben de la seva estimada Àfrica.
Doncs això: va ser un èxit.
La llibreria La Central va ser escenari dimarts a la tarda d’una trobada amb aroma de complicitat familiar. Helena Garcia Melero va presentar el nou llibre del seu cosí germà, Xavier Melero. Doncs sí, són família.
‘Crímenes decentes’
Sota el títol Crímenes decentes (Tusquets), l’advocat penalista s’endinsa en els racons de la justícia i del poder amb prou habilitat perquè un pugui identificar personatges reals darrere la ficció. Sense noms, però amb picades d’ullet reconeixibles.
La cita va aplegar amics, lectors i noms coneguts de l’àmbit polític i jurídic davant una escena que tenia el seu encant.
Una periodista de llarga trajectòria presentant un advocat cèlebre que, a poc a poc, sembla sentir-se cada vegada més còmode en el seu paper d’escriptor.
Entre el públic es van deixar veure l’exconsellera Irene Rigau, Jaume Asens i Montse Pinyol. En fi, tot apunta que per Sant Jordi el thriller de Melero serà un èxit.
Nathy Peluso a Casa Seat
Nathy Peluso va actuar dijous passat de franc a la plaça de Catalunya durant la presentació del nou Cupra Raval.
Una mica més tard, va canviar el gran format per una vetllada més exclusiva, autèntica i guerrera a Casa Seat. Una espectacular festassa, amb miniconcert inclòs, en què es va notar la mà de la directora de Casa Seat, Cristina Vall-Llosada, i on ho van donar tot les periodistes Laura Duran i Bibiana Ballbé.
També hi era present, entre moltes altres cares, el director corporatiu de comunicació de BSM, Albert Ortas.
Descans a Cadaqués
La cantant va actuar a Barcelona després d’haver passat uns dies a Cadaqués. Allà es va allotjar en una de les magnífiques habitacions del Bar Set, que és un d’aquells locals que combinen ambient i tendència.
Va menjar a Casa Nun i Es Baluard i va abandonar el poble amb un llibre sota el braç: el de l’escriptor i columnista Hugo Scoccia. Un detall que realment diu molt d’ella.
