La gent gran, a la diana
L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
Poden trucar cada dia i sempre des d’un prefix estatal tot i que en realitat els estafadors siguin en un ‘call center’ a l’altre costat de l’Atlàntic
Els estafadors tenen les dades personals dels ciutadans, fins i tot DNI i adreça postal, i utilitzen tècniques d’intimidació cada vegada mes elaborades
Guillem Sánchez
Sona el telèfon i a la pantalla apareix un número fix desconegut, amb prefix estatal. Passa cada dia. Aquest dia, però, contestes. De l’altra banda de la línia arriba el bullici d’un ‘call center’ que, amb tota seguretat, és en algun país centreamericà. L’interlocutor, després d’uns segons d’espera, comença l’estafa.
-Li truco d’Endesa.
No crida d’Endesa, el principal distribuïdor d’electricitat a Espanya. És un home d’accent sud-americà que pertany a una xarxa organitzada d’estafadors i diu que treballa per a Endesa perquè sap que ets client d’aquesta empresa. En realitat, ho sap tot de tu: nom i dos cognoms, nombre de DNI, adreça postal i fins i tot l’entitat bancària a través de la qual paga religiosament la seva factura de la llum.
- Hem detectat un problema amb la seva factura del mes de novembrei... un impagament.
No hi ha cap impagament a la factura del mes de novembre. Però decideixes deixar que continuï parlant.
«¿Per què no ha pagat?»
-¿Què ha passat? ¿Per què no ha pagat? ¿Ens hem despistat?
Aquesta pregunta és més un retret, gairebé una baralla. És una tècnica dels estafadors telefònics que, segons els cossos policials, és habitual. Funciona sobretot quan qui respon és un avi temorós de quedar-se sense electricitat per a la nevera i la televisió. La reganyina els arredra, i es tornen obedients davant un mentider que no tindrà escrúpols. En aquest punt de la conversa és quan envies al carall a l’estafador. Però després de penjar, sona de nou el telèfon, és un altre número fix, també amb prefix estatal. I per què no, contestes, a veure què vol ara.
-M’ha faltat al respecte, no parlaré més amb vostè. Li trucarà el departament de penalitzacions.
Just abans de penjar l’estafador enumera en veu alta tots els números del DNI de l’usuari. És una altra tècnica habitual: recordar-te que ho sap tot de tu per intimidar-te. El que és nou és allò d’amenaçar-te amb una trucada d’un presumpte ‘departament de penalitzacions’.
I efectivament: al cap de pocs segons, el telèfon sona per tercera vegada i en aquesta ocasió qui truca és un responsable del departament de penalitzacions de la suposada Endesa.
Amenaça de multa
Aquesta última trucada té un altre to. Qui parla és un home que es dirigeix a tu amb suficiència, que sembla comportar-se com un policia cansat de recordar les normes de tràfic als conductors i que no pensa negociar amb cap per què els està multant. Durant el diàleg, aquest segon estafador t’informa que en la conversa anterior has comès una infracció: has faltat al respecte a un empleat. En conseqüència, de manera sòbria, t’aclareix que seràs sancionat amb una multa de 185 euros.
Tota la ficció del presumpte ‘departament de penalitzacions’ d’Endesa és simplement un altre pas de rosca més en les estratègies de manipulació dels estafadors que actuen per telèfon.
Nova estratègia
Aquest diari ha consultat Endesa sobre els estafadors que es fan passar pels seus empleats i en concret sobre aquest últim gir de guió consistent a fer-li creure a l’usuari que serà multat. Fonts d’aquesta empresa reconeixen l’engany com una variant més les «tècniques» que utilitzen els estafadors per «manipular psicològicament les persones» i «guanyar-se la seva confiança».
Un portaveu d’Endesa remarca així mateix que es tracta d’una companyia distribuïdora d’energia i que, en conseqüència, no té capacitat punitiva per multar un ciutadà per una falta de respecte.
EL PERIÓDICO ha gravat la conversa amb el presumpte responsable del departament de penalitzacions per documentar l’existència d’aquesta nova tècnica ara estafar. Es pot escoltar una part del diàleg en la versió digital d’aquesta notícia.
Ciberatacs
¿Per quines persones centreamericanes tenen les dades personals de clients d’Endesa? La resposta és que aquestes dades han sigut obtingudes en atacs cibernètics a empreses que els tenien guardats. Els ‘hackers’ els han venut al mercat negre i, en aquest cas, els han adquirit estafadors que viuen a l’altre costat de l’Atlàntic.
Endesa va informar a finals del 2025 que s’havia detectat un repunt alarmant d’aquest tipus d’estafes. Per ajudar a contenir aquesta dinàmica, la companyia va posar en marxa un cercador en el qual les persones afectades poden comprovar si el número de telèfon pertany o no a un servei d’atenció al client d’Endesa. Després dels primers mesos, s’ha vist que més del 90% dels números de telèfon introduïts en aquest cercador no pertanyen realment a Endesa.
Els Mossos d’Esquadra avisen que més de 100.000 usuaris catalans són la diana anualment d’estafadors que actuen a distància suplant la identitat de bancs, companyies de serveis o empreses de paqueteria. Aquest tipus de delictes, que creixen cada any, s’han convertit en una amenaça sobretot per a col·lectius vulnerables com la gent gran.
