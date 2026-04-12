Entrevista | Yeray S. Iborra
Yeray S. Iborra, ‘biògraf’ de Rosalía i professor de secundària: "Ensenya als nanos que ens podem equivocar"
Destaca de l’artista una virtut valuosa per als seus estudiants: la resiliència, per sobre de l’èxit
H. L.
Sent que Rosalía és un referent per a les nenes?
A la gent gran els va impactar tota la narrativa de Motomami, però crec que els més petits ni tan sols han escoltat Berghain.
No volia dir que escoltin les seves cançons, sinó el que significa ella com a icona.
No vull dir que no sigui una icona, sinó que Lux no els parla tan directament com altres discos. Ella és clar que és un tòtem, tot i que crec que les posen totes al mateix sac: Ariana Grande, Rosalía i, estirant-ho, els més grans, potser fins i tot Beyoncé. Són artistes que fins i tot barregen. Es relacionen directament amb l’imaginari de existeix o no existeix. És a dir: Rosalía existeix; Taylor Swift existeix; les altres ni tan sols existeixen, perquè no surt als TikToks i els trends. Per a ells pot ser igual de famosa, un dia determinat, Rosalía que Kate Bush. ¿I Kate Bush, per què? Perquè l’han sentida a Stranger Things, i ni tan sols han vist Stranger Things, sinó que l’han vista en un reel que resumeix Stranger Things.
La sèrie Stranger Things sí que l’han vist, doncs...
Vull dir que no necessàriament han d’haver vist la sèrie sencera i, per tant, relacionar Kate Bush amb aquell moment tan emocionant del final de la quarta temporada. Directament, els agrada la cançó que està relacionada amb un producte concret que han consumit, d’una durada determinada, i s’hi relacionen perquè genera un ball, una conversa... Ha canviat la forma com es genera l’afecció; perquè també el vincle és més feble, en aquest sentit. Perquè si el meu vincle només és en el minut del trend, que no és ni la cançó sencera, que és un trosset...
Abans deia que per als nens és el mateix Rosalía que Ariana Grande que Beyoncé... estrelles. Però Rosalía és del Baix Llobregat...
En aquest sentit, fa molta feina de camp Bad Gyal. Rosalía és a un nivell tan alt que no saps on viu, per on es belluga. Un dia és al Camp Nou, un altre a Lió sorprenent en un concert i després fa un reel a Tòquio. Rosalía no és Estopa.
Ella té himnes que desmunten la idea de l’amor romàntic. Això és positiu per a les nenes, per no idealitzar relacions tòxiques?
Com moltes artistes, en certs moments segueix l’estereotip i després el desconstrueix. Rosalía això ho ha fet, i molt. El mal querer era una claríssima desconstrucció de l’amor romàntic. Evidentment, en aquest sentit és bàsic que els nens i nenes tinguin referents diversos i, sobretot, referents pop que no siguin tot el Corazón partío d’Alejandro Sanz, tot i que Rosalía també té aquesta mena de cançons. L’EP amb Rauw Alejandro no pot ser més normatiu. Rosalía representa la contradicció del sistema en què vivim. El que m’agrada de Rosalía és que ensenya als nanos que ens podem equivocar. Sembla que, quan arribes a un cert estatus, l’aprenentatge està vetat i t’has de posicionar molt clarament i ser perfecte. I no, no pots ser perfecte. Està bé que els referents mostrin el seu procés d’aprenentatge.
Es refereix a polèmiques com quan va assegurar que no es considerava feminista sent clarament un referent del feminisme pop?
De les polèmiques de Rosalía a mi el que em sembla interessant és que veiem una figura pública intentant aportar alguna cosa de matís i rectificació a tant de soroll mediàtic. Això sí que em sembla valuós, perquè em sembla aplicable a la vida i a les aules.
És també referent en disciplina. Aquesta idea es treballa a l’aula?
El que és important de Rosalía és la seva resiliència, no pas que guanyi molts milions. A Rosalía la podria escoltar molta menys gent, però ser igual de resilient, i llavors hauria triomfat igualment. No cal pas tantíssim de reconeixement. Rosalía és una excepció. El que jo he d’ensenyar als nens és que no cal ser Rosalía; no cal cantar davant d’un estadi per sentir que la teva música arriba. Pots cantar davant de la classe i mirar les reaccions de la gent i sentir-te estimat igualment. El que intentem és tenir més bons ciutadans, no més bones Rosalías.
Per descomptat. Però sí que volem més Rosalías en el sentit de nenes segures d’elles mateixes.
El que sí que és clar és que és una dona que vol tenir el control del seu art. Hem viscut 10.000 fenòmens en què les dones eren una veu que interpretava una cançó que havia escrit un home. Per tant, que hi hagi una dona que interpreta les seves cançons en la línia que ella vol, amb el seu equip, que són dones, també, amb què, a més, té un vincle fort, durador, llança un altre missatge. Aquest missatge canviarà el món? Doncs no, però ¿què canviarà el món? Em quedo que Rosalía demostra ser persona sovint, quan rectifica, per exemple. El que sé és que, si l’escola competencial vol ensenyar a partir del disseny de reptes diaris i es basa en el fet que l’aprenentatge està basat en l’error, ens haurem de permetre l’error. I Rosalía ho fa.
