'Whale watching' des del Port Olímpic
VÍDEO | Albirada una balena de 18 metres a la costa de Barcelona
És la primera balena que graven des del 'Ría de Ferrol' aquesta temporada. D’abril a juny, aquest veler embarca turistes al Port Olímpic per albirar rorquals, el segon animal més gran del món
Ana Sánchez
La van albirar divendres des del 'Ría de Ferrol'. El vaixell es va trobar amb una balena d’uns 18 metres, calculen, a 12 milles del port de Barcelona, informa el capità, Sergi Rodríguez. “Ha estat molt emocionant trobar-la”, somriu. "Vam estar una hora albirant-la”. Així dona per inaugurada la temporada d’albiraments a Barcelona. És la primera que graven aquest any. Fa sis anys que aquest veler embarca turistes al Port Olímpic per albirar balenes. Fa tres, en van arribar a gravar una a menys d’una milla de l’Hotel Vela. Des d’aquest vaixell fins i tot les han vist saltar.
“Ja són aquí!”, confirma el capità. “Un any més, Barcelona és lloc d’aliment de les balenes”. Balenes al Mediterrani, sí. La temporada acaba de començar: d’abril a juny, la costa catalana, especialment la del Garraf, es converteix en una autopista de rorquals. És el segon animal més gran del món, només per darrere de la balena blava. Poden superar els 20 metres.
'Ría de Ferrol', es llegeix al casc. És un veler de fusta d’aquells que cruixen amb nostàlgia: data de 1949. El primer vaixell tradicional que embarca turistes a Barcelona per albirar balenes. ‘Mar a la vista’, es diu el projecte. “Oci sostenible”, resumeix el capità. ¿La seva meta? “Crear consciència a través de l’experiència directa amb elles”.
Són travessies de 7, 8 hores de ‘whale watching’ amb una biòloga des del Port Olímpic de Barcelona (125€). Acaben d’estrenar la seva sisena temporada d’albiraments. No només de rorquals. Tenen una pissarra amb 8 cetacis dibuixats. Les 8 espècies que viuen al Mediterrani: rorqual comú, catxalot, dofí mular, ratllat i comú, cap d’olla gris i comú i zífid de Cuvier. Fins a finals de maig, sortiran tots els dies que els ho permeti la mar. Ja tenen complets diversos caps de setmana.
Tant te’l pots trobar al timó com enfilat a un pal del vaixell amb prismàtics. Sergi Rodríguez, 42 anys, en fa 12 que navega amb una gosseta marinera: Nirvana. És la que es passeja pel vaixell amb mirada saberuda de Capità Pescanova. “Li encanta veure saltar els dofins a la proa”, diu el capità amb to paternal. En aquesta última sortida es van topar amb un grup de 150.
Ja hauran navegat junts 18.500 milles. La va adoptar a Sardenya durant el seu periple de cinc anys en caiac pel Mediterrani. L’odissea ha donat per a un documental: va sortir a ‘Pets’, una oda a les mascotes que es va estrenar l’any passat a Disney+.
No tots els vaixells poden sortir a observar cetacis. Cal l’autorització prèvia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Hi ha una normativa que regula la navegació amb aquests animals: no t’hi pots acostar a menys de 60 metres, mai no se’ls ha de creuar el rumb, es prohibeixen els sorolls forts i fins i tot es recomana no parlar durant l’albirament. Tot i que això és fàcil: un es queda mut.
Impressiona cada “balena a la vistaaaa!”. El raig pot arribar a gairebé 10 metres. Pell de gallina general, boques obertes, sensació instantània de pau. “A 500 metres ja les pots sentir respirar –asseguren–. No només el buf. A vegades hem sentit fins i tot la inspiració. Sembla una canonada de metall”.
¿El seu albirament més espectacular? “Un dia vam veure 4 balenes”, recorda Sergi. Va ser a unes 10 milles de Barcelona. “Estaven menjant i fent voltes i en un moment determinat es van acostar molt al vaixell”, recorda el capità. “Va ser un dels dies més emocionants de la meva vida –promet Berta, una de les tripulants d’aquell dia–. Mai no vaig imaginar que veuríem tan a prop de la ciutat quatre rorquals majestuosos”.
