Barcelona, capital de Wallapop: arrasen la tecnologia, la llar, la moda i… tot el material de Rosalía

Economia circular
La segona mà arrela a Catalunya, on un 60% de persones adquireixen habitualment productes utilitzats
Patricia Castán
El petit apartament de la Noelia a Sants ha quedat moblat en dues setmanes, amb un pacient exercici de compra de mobiliari, miralls i complements «en un 90% de segona mà», resumeix la noia d’uns trenta anys, que s’ha gastat uns 1.500 euros en total, i confessa que només estrenarà matalàs. «Avui dia pots trobar de tot i fins i tot en perfecte estat, molta gent ven quan es muda, i a Barcelona l’oferta és enorme», relata a aquest diari. La seva eina número 1 ha sigut la plataforma Wallapop, que té a Catalunya el seu principal mercat i a Barcelona, la capital del comerç d’articles reutilitzats.
Tecnologia, llar oci i modavan liderar les compres locals el 2025, però l’actualitat porta puntes comercials. Per exemple, un augment del 214% de les recerques de material relacionat amb Rosalía, davant la proximitat dels seus quatre concerts a la ciutat.
El 60% dels catalans
Wallapop, fundada el 2012 i amb seu a Barcelona, elabora de la mà de l’escola de negocis ISDI l’informe anual ‘La red del canvi’, que recull les tendències i l’impacte de la compra i venda de productes de segona mà. No només com a fenomen global per a la sostenibilitat, sinó com una peça clau en l’economia de moltes llars. Els prejudicis s’han perdut, perquè les noves generacions combreguen amb l’economia circular i l’aprofitament dels béns, així com l’estalvi de recursos. El 60% dels catalansafirmen comprar productes reutilitzats de manera habitual, destaca a partir de sondejos.
En concret, l’estudi quantitatiu i qualitatiu del 2025 va apuntar que Catalunya lidera el rànquing nacional en ingressos procedents de la compravenda de segona mà, ja que els usuaris de les plataformes de segona mà «poden arribar a obtenir 1.794 euros anuals «entre les vendes que realitzen de coses que ja no utilitzen i l’estalvi en les que adquireixen, cosa que suposa 682 euros més que la mitjana espanyola, situada en 1.112. I per davant d’Andalusia. Els sondejos indiquen també que el 82% dels catalans que practiquen aquestes compravendes «es plantegen triar productes reutilitzats davant qualsevol ocasió de compra, cosa que evidencia un canvi profund en la manera de consumir».
Estalvi en diners i energia
També destaquen que vuit de cada 10 revisen almenys una vegada a l’any els objectes que tenen a les seves llars per posar-los a la venda. Un fenomen en auge, tenint en compte que nou de cada 10 agreguen que en els pròxims tres anys compraran tants productes reutilitzats com ara o fins i tot més. Una tendència que, a més, és sostenible, va ressaltar l’empresa aquesta setmana en el marc de la visita de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a les seves oficines a Barcelona: «La comunitat de Wallapop [Espanya, Itàlia i Portugal] ha contribuït a evitar l’emissió de 473.000 tones de CO2, una reducció equivalent a eliminar tot el trànsit de Barcelona durant mig any».
Quant a xifres generals, un altre estudi recent, en aquest cas de l’OCU, estima que un 75% d’espanyols han comprat alguna cosa de segona mà l’últim any, amb una despesa mitjana de 167 euros.
Inici de curs i Nadal, els pics
Enfocant Catalunya, i amb Barcelona com a epicentre, fonts de l’empresa d’arrel local –i que el gener passat va passar a ser per complet propietat del gegant tecnològic sud-coreà Naver–, relaten que l’activitat per part dels usuaris «s’ha mantingut estable en els últims anys». Tot i així, les transaccions despunten en alguns moments del calendari, com a finals d’agost i principis de setembre, coincidint amb la tornada al col·le i la tornada a la rutina després de les vacances. També al Nadal, amb el 28 de desembre consolidat com el dia posterior a les festes en què més anuncis es publiquen a Wallapop, per obra de la revenda de «regals no desitjats», fins al punt que el fenomen ha sigut batejat com el ‘Re‐Selling Day’.
El gener és un altre moment cabdal de compravendes, que s’atribueix als bons propòsits del nou any, amb canvis de ‘hobbies’ i «usuaris que venen el que ja no encaixa amb les seves noves metes». Sense oblidar la inevitable pujada de gener, que anima a vendre, però també a «comprar de manera més conscient», apunten.
Bicis, armaris, miralls i escriptoris
¿Quines tipologies de producte triomfen més a Catalunya? Wallapop no té registre per ciutats, però indica que el 2025 les vendes entre els usuaris catalans de la plataforma es van concentrar especialment en les categories de tecnologia, llar, lleure i moda. Apuntant al detall, els productes que més es van vendre van ser bicicletes, armaris, miralls i escriptoris, que es van convertir en alguns dels més populars de l’any a la zona. I el rei de vendes, el Samsung Galaxy, any rere any.
Quant a cerques, el que més va interessar a escala local van ser els apartats de cotxes, tecnologia, llar i lleure. I posant el focus en articles específics, els iPhones, les bicicletes i els sofàs van ser els principals reclams.
Vinils i samarretes per als concerts de Rosalía
Entre les dades curioses que maneja la ‘start-up’, figuren les compres vinculades a les agendes culturals del moment, cosa que des de Wallapop consideren tot un «termòmetre de tendències». L’activitat va en paral·lel als grans moments de l’actualitat local. Així, en vigílies de concerts de Rosalía a Barcelona, l’interès pels articles relacionats amb l’artista es disparen notablement. Per exemple, les cerques al portal relacionades amb l’artista catalana han crescut un 212%; la de vinils de Rosalía, un 60%; mentre que la combinació ‘samarreta Barça Rosalía’ també s’ha disparat un 100%. Els productes més buscats són també gorres de la cantant i samarretes de ‘Lux’.
Anteriorment, quan el fenomen no era tan global, en altres actuacions prèvies ja van constatar que les recerques del vinil ‘El mal querer’ creixien un 466%, mentre que el cedé Motomami va augmentar un 250%, precisen.
Més exemples d’actualitat. Durant el Mundial de Clubs i l’Eurocopa Femenina, «l’interès per les samarretes de futbol va créixer fins a un 118%». I després de La Velada de Ibai, les cerques relacionades amb boxa es van disparar un 160%.
El ‘prime time’ vespertí
Wallapop –el primer producte utilitzat fa 14 anys va ser una cafetera, i que en l’actualitat compta amb usuaris que registren fins i tot més de 4.000 transaccions– també sap d’horaris. El seu autèntic ‘prime time’ és la franja de les 20.00 hores, que aglutina el nombre més gran de participants actius. Mentre que dilluns continua sent el dia de més moviment de compravendes.
El model continua sent d’anuncis gratis per a particulars, i de pagament per a serveis i professionals. Un univers de reutilització de productes en què també despunten altres app com Vinted (moda), Milanuncios (classificats), Facebook Marketplace (vendes locals) i eBay (amb subhastes internacionals), entre moltes d’altres.
