Arriba el festival del croissant a Barcelona: tres dies per tastar les creacions més sorprenents i votar el millor
El Poble Espanyol de Barcelona acollirà de l’1 al 3 de maig de 2026 el Croiss&Fest, un festival gastronòmic dedicat al croissant en totes les seves versions: dolces, salades i combinacions poc habituals. L’esdeveniment se celebrarà durant el pont de l’1 de maig, festiu pel Dia del Treballador.
Durant aquests tres dies, el recinte del Poble Espanyol, amb més de 40.000 metres quadrats, es transformarà en un espai dedicat a aquest producte de pastisseria, amb propostes repartides per diferents punts.
La programació gira al voltant de la idea que el croissant pot acompanyar qualsevol moment del dia. Des de l’esmorzar fins al sopar, passant pel brunch o el berenar. Per això, l’horari d’obertura serà d’11.00 a 22.00 h.
Concurs per triar el millor croissant
El festival reunirà propostes de diferents establiments de Barcelona que treballen aquest producte com a base creativa. Així, hi haurà opcions tradicionals i també receptes més experimentals, amb combinacions inesperades que utilitzen la massa de croissant com a punt de partida per a elaboracions tant dolces com salades.
Entre les propostes anunciades figuren, per exemple, el croissant de tiramisú de Bubó Barcelona, el de festuc de Brunells, o combinacions més singulars com el de xocolata i rostes de La Cantonada o la versió "Dràcula" d’El Secret de Ciscu.
Un dels eixos del festival serà l’elecció del "Millor Croissant de Barcelona". El públic assistent podrà tastar diferents elaboracions i votar la seva preferida.
Activitats i tallers
Més enllà de l’oferta gastronòmica, el Croiss&Fest inclourà tallers amb xefs, sessions de música en directe i DJs, a més d’activitats familiars, sortejos i altres propostes pensades per a diferents públics.
Les entrades tindran un preu a partir de 4,50 euros i es poden comprar al web d’entrades del Poble Espanyol.
