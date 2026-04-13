CARRERA LUNAR
Els astronautes reivindiquen com n’és d’"especial" el nostre planeta
En la seva primera compareixença després de la seva tornada a la Terra, els tripulants de l’històric vol lunar han apel·lat a la "unitat" dels humans.
El Periódico
En la seva primera compareixença des que van tornar a la Terra, els astronautes de la missió Artemis van explicar entusiasmats com havia sigut el seu viatge de deu dies al voltant de la Lluna, van remarcar la magnitud de l’experiència i van parlar amb emoció del fort vincle que hi havia entre ells després d’aquesta expedició històrica. Però per damunt de tot, els tripulants van llançar una crida a favor de la "unitat" a la Terra. Després de contemplar el planeta des de l’espai, van explicar, van poder entendre que vivim en un veritable "pot salvavides". En aquest sentit, van insistir en la importància de cuidar el nostre món i actuar col·lectivament. No van donar exemples concrets però, atès el context en el qual ens trobem, les al·lusions són clares.
Més enllà dels assoliments tècnics de la missió, que destaca com el primer viatge lunar tripulat en més de mig segle, els astronautes d’aquesta expedició van explicar ahir que el gran ensenyament que treuen d’aquesta experiència és haver entès que "tots els humans formem part d’un mateix ens" i que, per tant, "hem de protegir la nostra llar comuna". "És una cosa especial ésser humà. I és una cosa especial ser al planeta Terra", va afirmar, emocionat, el comandant Rise Wiseman, que va definir aquest viatge lunar com "el més especial que m’ha passat en la vida".
Christina Koch, que s’ha convertit en la primera dona a participar en una missió lunar, també va voler posar l’accent en la importància que va tenir la cohesió de l’equip durant aquesta missió, assegurant que, arran d’aquesta experiència, va entendre que "una tripulació és un grup que està sempre present, passi el que passi, inseparablement unida per un bonic i fidel vincle". Segons Koch, aquesta idea enllaça amb la visió que "al planeta Terra, tots formem part d’una mateixa tripulació" i que, per tant, els humans hem d’estar units i ajudar-nos davant les adversitats.
En termes similars es va pronunciar el canadenc Jeremy Hansen, que durant el seu discurs va destacar la dimensió humana de la missió i la connexió tan especial que van forjar amb els que la van seguir des de la Terra.
Un reflex comú
"El que van veure va ser un grup de persones que disfrutaven contribuint a una missió més important que ells. Nosaltres només som un mirall que els reflecteix. I si els agrada el que veuen, mirin més enllà. Perquè aquest també és el seu reflex", va afirmar Hansen en un emocionant discurs.
El pilot de la missió i primer astronauta afroamericà a formar part d’una expedició lunar, Victor Glover, va explicar que el viatge ha sigut tan espectacular que encara ara sent que no ha assimilat del tot la magnitud de la missió. I és per això que, durant la seva compareixença, només va tenir paraules d’agraïment per a tothom que la va fer possible. "Més enllà del desafiament que em suposa intentar descriure el que vam viure, la gratitud per haver vist el que vam veure, per haver fet el que vam fer i per haver estat amb qui vaig estar, és massa gran com per cabre en un sol cos".
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Dos escaladors ferits crítics a Montserrat en caure’ls pedres al damunt