La gent gran, a la diana
Estafadors telefònics simulen que són Endesa i ‘multen’ els clients
Els falsos departaments comercials poden trucar cada dia i sempre des d’un prefix d’una província espanyola tot i que en realitat siguin en un ‘call center’ a l’altra banda de l’Atlàntic.
Guillem Sánchez
Sona el telèfon i a la pantalla apareix un número fix desconegut, amb prefix d’una província espanyola. Passa cada dia. Aquest dia, però, contestes. De l’altra banda de la línia arriba el xivarri d’un call center que, amb tota seguretat, és en algun país centreamericà. L’interlocutor, després d’uns segons d’espera, comença l’estafa.
–Us truco d’Endesa.
No truca pas d’Endesa, el principal distribuïdor d’electricitat a Espanya. És un home d’accent sud-americà que pertany a una xarxa organitzada d’estafadors i diu que treballa per a Endesa perquè sap que ets client d’aquesta empresa. En realitat, ho sap tot de tu: el nom i els dos cognoms, el número de DNI, l’adreça postal i fins i tot l’entitat bancària a través de la qual pagues religiosament la factura de la llum.
–Hem detectat un problema amb la vostra factura del mes de novembre... Un impagament.
No hi ha cap impagament a la factura del mes de novembre. Però decideixes deixar que el teu interlocutor continuï parlant.
"¿Per què no heu pagat?"
-¿Què ha passat? ¿Per què no heu pagat? ¿Que potser hem badat?
Aquesta pregunta és més un retret, gairebé una baralla. És una tècnica dels estafadors telefònics que, segons els cossos policials, és habitual. Funciona sobretot quan qui respon és un avi temorós de quedar-se sense electricitat per a la nevera i la televisió. La reprensió els espanta, i es tornen obedients davant un mentider que no tindrà escrúpols. En aquest punt de la conversa és quan envies a pastar l’estafador. Però després de penjar, torna a sonar el telèfon. És un altre número fix, també amb prefix espanyol. I per què no, contestes, aviam què vol ara.
–M’heu faltat al respecte, no parlaré més amb vós. Us trucarà el Departament de Penalitzacions.
Just abans de penjar l’estafador enumera en veu alta tots els números del DNI de l’usuari. És una altra tècnica habitual: recordar-te que ho sap tot de tu per intimidar-te. El que és nou és això d’amenaçar-te amb una trucada d’un presumpte Departament de Penalitzacions.
I efectivament: al cap d’uns quants segons, el telèfon sona per tercera vegada i aquesta vegada qui truca és un responsable del Departament de Penalitzacions de la suposada Endesa.
Amenaça de multa
Aquesta última trucada té un altre to. Qui parla és un home que es dirigeix a tu amb suficiència, que sembla comportar-se com un policia cansat de recordar les normes de trànsit als conductors i que no pensa negociar per què els multa. Durant el diàleg, aquest segon estafador t’informa que en la conversa anterior has comès una infracció: has faltat al respecte a un empleat de la companyia. En conseqüència, d’una manera sòbria, t’aclareix que seràs sancionat amb una multa de 185 euros.
Tota la ficció del presumpte Departament de Penalitzacions d’Endesa és simplement un altre pas en les estratègies de manipulació dels estafadors que actuen per telèfon.
Aquest diari ha consultat Endesa sobre els estafadors que es fan passar pels seus treballadors i en concret sobre aquest últim gir de guió consistent a fer creure a l’usuari que serà multat. Fonts d’aquesta companyia reconeixen l’engany com una variant més de les "tècniques" que fan servir aquests estafadors per "manipular psicològicament les persones" i "guanyar-se la seva confiança".
Un portaveu d’Endesa remarca, a més, que es tracta d’una companyia distribuïdora d’energia i que, en conseqüència, no té capacitat punitiva per multar un ciutadà per una falta de respecte.
Ciberatacs
¿Per quins centres de dades centreamericanes tenen les dades personals de clients d’Endesa? La resposta és que les dades s’han obtingut en atacs cibernètics a empreses que les tenien desades.
Els hackers les han venut al mercat negre i, en aquest cas, les han adquirit estafadors que viuen a l’altra banda de l’Atlàntic.
