El Govern apujarà fins a 900.000 euros les multes per vandalisme
El Govern apuja el to contra els grafiters en instal·lacions ferroviàries i elevarà fins als 900.000 euros les multes pel vandalisme que afecti el servei de transport públic, segons informa l’ACN. Segons s’indica en la proposició de llei presentada pel grup socialista, les conductes incíviques en les infraestructures gestionades per Rodalies s’han convertit els últims anys en un problema "tan visible com preocupant".
Les dades aportades per Renfe apunten que la neteja de trens va costar 11,6 milions d’euros l’any 2023, l’equivalent a 32.000 euros diaris. Per a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el canvi normatiu –que s’espera que quedi aprovat abans de l’estiu – posarà fi a la "impunitat" dels autors d’aquests actes. La proposta socialista consisteix a modificar el règim sancionador de la llei 4/2006, que estableix les multes relatives a les infraccions que es cometin sobre trens i altres materials rodants.
Passaran a considerar-se "infraccions greus" totes les conductes que "destrueixin, deteriorin, alterin o modifiquin qualsevol obra o instal·lació de la via fèrria, dels seus elements funcionals o de qualsevol element del servei, inclòs tot el material rodant".
Infracció greu
També es tipificaran com a infraccions greus les "pintades en la infraestructura ferroviària o en el material rodador que en comportin el deslluïment i que requereixin l’aturada total o parcial de manera que s’alteri el funcionament normal de la infraestructura ferroviària".
La comissió d’infraccions implicarà alhora més sancions, amb l’objectiu de posar fi al vandalisme. Les infraccions greus –que inclouen pintades, entre d’altres– comportaran multes de 90.000 euros. També s’apujaran les multes a les accions que es considerin "molt greus", que es mouran entre 90.000 i 900.000 euros.
