Activitat amenaçada
El 84% del turisme de negocis defensa que Barcelona continuï oferint pisos turístics
Un de cada quatre assistents a l’últim MWC es van allotjar en apartaments per dies, segons un informe d’Apartur
Patricia Castán
En plena compte enrere per a la presumpta eliminació el 2028 de tots els pisos turístics de Barcelona que planeja l’ajuntament, els afectats recrueixen la seva ofensiva per mantenir viva l’activitat. L’associació que agrupa empreses gestores de pisos d’ús turístic i propietaris, Apartur, ha presentat el resultat d’un sondeig efectuat durant l’últim Mobile World Congress (MWC), segons el qual el turisme de negocis que ve a Barcelona "defensa majoritàriament una regulació proporcionada dels pisos turístics a la ciutat", a més de "descartar de manera gairebé unànime la seva prohibició".
L’enquesta duta a terme per la consultora GAD3 a partir de més de 650 entrevistes conclou que un 59% dels congressistes entrevistats són partidaris de regular-los de manera proporcionada "com suggereix la Comissió Europea", apunta la patronal, a més d’un 25% que defensa que han de conviure lliurement amb els hotels de la capital catalana. És a dir, que un 84% en recolza la continuïtat. Només un 3% és partidari de la seva supressió, apunten.
La multitudinària fira és utilitzada com a exemple clau per part d’Apartur per argumentar que sense les places de pisos turístics no hi hauria prou llits per allotjar tots els congressistes. En concret, Barcelona suma actualment 152.320 places turístiques, de les quals gairebé un 40% (58.124 places) corresponen a uns 10.000 habitatges d’ús turístic legalitzats. Eliminar-los deixaria la ciutat sense capacitat suficient per a esdeveniments com el MWC, que en dies punta necessita 146.000 llits, insisteix la patronal, que va dur a terme una campanya reivindicativa de l’activitat durant l’esdeveniment. "Sense pisos turístics, Barcelona tindria un dèficit de més de 52.000 places per acollir tots els assistents", conclou Marián Muro, directora de l’associació, ja que simultàniament hi ha viatgers vacacionals allotjats a l'urbs.
A més, el col·lectiu estima que es perdrien uns 40.000 llocs de treball directes i indirectes en els diferents sectors repercutits en cas d’erradicació.
Opció consolidada
Segons el seu sondeig, en l’última edició el 24% dels visitants de negocis van triar aquest tipus d’allotjament, amb una satisfacció del 80% amb l’allotjament. Apartur destaca també que el seu ús és destacat en perfils professionals com premsa, expositors i tècnics, en paral·lel a altres tipus d’hostes que puguin pernoctar a la ciutat aquells mateixos dies. Però també és freqüent la presència d’alts directius, que en un 21% trien aquesta opció.
Lluny de perdre força, del sondeig dedueixen que la tendència és de "creixement sostingut" d’aquesta fórmula d’allotjament. Quant a futures previsions, un 53% afirmen que probablement s’allotjaran en pisos turístics en pròximes edicions del congrés. Mentre que la quota és més àmplia (82%) entre els qui ja ho van fer el març passat o en edicions prèvies (77%), i també entre els enquestats estrangers (55%). "Els resultats demostren que els qui ja l’han utilitzat estan satisfets i repeteixen", ha subratllat el president d’Apartur, Enrique Alcántara.
El mateix portaveu manté que "els pisos turístics són ja una peça estructural en l’oferta d’allotjament a Barcelona vinculada al turisme de negocis", per oferir "flexibilitat i capacitat a la ciutat". Manté que "qualsevol canvi en la seva disponibilitat tindria un impacte directe" en la planificació de l’assistència a esdeveniments per part de professionals internacionals.
El col·lectiu ha aprofitat l’enquesta per aprofundir en els aspectes que més valoren els usuaris. Segons indiquen, l’elecció es basa en la relació qualitat-preu (un 40%, davant d’un 15% en el cas dels hotels) i la comoditat (un 15% davant d’un 11%). Per contra, la raó més comuna per optar per un hotel (29%) és la política de l’empresa del professional.
Tot i que en períodes vacacionals les famílies dibuixen el perfil més habitual dels pisos turístics, Apartur posa èmfasi en l’activitat congressual, perquè sol ser la que porta a pics de gairebé plena ocupació. Per això recorden que Barcelona és quarta en el rànquing de l’Associació Internacional de Congressos i Convencions (ICCA), amb més de 2.000 l’any i 734.000 delegats (85% internacionals), segons el rècord del 2024.
Confrontació des del 2024
Des que l’alcalde Jaume Collboni va anunciar el 2024 la seva intenció d’erradicar els habitatges d’ús turístic, Apartur acumula accions per defensar la continuïtat de l’activitat, que va néixer com a 'economia domèstica' però que a la pràctica és gestionada majoritàriament per empreses professionals. La patronal manté obertes la via judicial i la de denúncia pública. Com va fer durant el MWC amb la campanya "¿Vens a Barcelona per a un congrés? Prepara’t per dormir en un 'estand'", al·ludint a la suposada manca de places que es produiria sense pisos turístics. Assenyalen que aquesta acció va arribar a 767.000 persones, amb 2,73 milions d’impactes.
No obstant això, el conseller delegat i director de l’empresa organitzadora del congrés de telefonia mòbil (GSMA), John Hoffman va afirmar el març passat que els plans del govern de Collboni no afectaran la celebració de l’esdeveniment. "No ens preocupa en absolut", va dir: "Fa 20 anys, coses com Airbnb ni tan sols existien i utilitzàvem altres opcions", com ara l’allotjament universitari. "Serem creatius", va afegir, per a indignació del sector.
Alcántara confia que en els pròxims mesos es pronunciï el Tribunal de Justícia de la UE a favor de l’activitat. Apartur creu que eliminar els pisos turístics vulnera la directiva de serveis europea. Per això busca suport internacional davant la suposada desproporció de la prohibició. "No es pot eliminar un sector econòmic, seria discriminatori", ha emfatitzat Muro. "L’eliminació dels apartaments turístics no comportaria que entressin al mercat d’habitatge".
