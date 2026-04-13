Política carcerària
La nova presó de dones tindrà una unitat per a mares amb nens
El centre, que es construirà amb perspectiva de gènere, s’obrirà el 2031
J. G. Albalat
La nova presó de dones de Barcelona, que s’instal·larà a la Zona Franca, és l’altra gran obra penitenciària prevista per als pròxims anys. En aquest cas, la nova construcció està plantejada des de l’origen amb perspectiva de gènere, la qual cosa implica el disseny d’un equipament específicament pensat per a la realitat de les dones internes i també evita l’adaptació de models planificats per a homes. D’aquesta manera, es preveu una unitat específica per a mares i menors que visquin al centre.
El projecte del nou centre està en fase de redacció, en la qual s’inclouran la part arquitectònica, la definició tècnica, la planificació de les obres i el seu cost. Aquesta presó, que substituirà la de dones de Wad-Ras, està previst que entri en funcionament el 2031 i deixi lliure l’espai del carrer Doctor Trueta, al districte de Sant Martí. El conjunt de la inversió prevista s’enfila fins als 163 milions d’euros.
El programa del nou centre incorporarà un disseny més flexible i "menys institucionalitzat", amb unitats de convivència més reduïdes que afavoreixin un entorn més pròxim i normalitzat, així com una atenció específica a les situacions de vulnerabilitat, especialment en els àmbits de la salut mental, les trajectòries de violència masclista o les càrregues familiars.
Afavorir la reinserció
L’objectiu és que l’organització dels espais faciliti els processos de reinserció i autonomia personal. La distribució interna no respon al model clàssic de mòduls penitenciaris, sinó més aviat a un "model residencial", destaca la Conselleria de Justícia, amb zones de convivència diferenciades, instal·lacions de criança i de joc per als menors i entorns que "facilitin el vincle afectiu i la quotidianitat".
D’aquesta manera, es pretén garantir el benestar dels fills de les recluses i al mateix temps afavorir la reinserció de les mares.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a EL PERIÓDICO que el nou centre de dones implica un canvi de paradigma: "Vam dissenyar un equipament pensat des de l’inici per a la realitat de les dones internes, amb perspectiva de gènere, espais adequats i un model orientat a la dignitat, la recuperació i la reinserció".
Fonts de la Conselleria de Justícia han explicat que la setmana passada es va formalitzar el contracte amb l’equip redactor del projecte, que en aquest cas és la Unió Temporal d’Empreses (UTE), formada per Dilmé, Fabré, Torras i Associats i RQP Arquitectura. Aquest contracte inclou tant la redacció del projecte bàsic i executiu com la posterior direcció de l’obra. Aquesta fase durarà aproximadament 16 mesos. La idea és que la licitació de les obres i el seu inici se situïn durant el primer semestre del 2028. La construcció es prolongarà durant tres anys.
Un model urbà
Aquest disseny difereix del projecte de presó de dones que es va plantejar el 2008 a la població de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès), que era més extensiu i de caràcter rural, amb gran disponibilitat de superfície. La presó de la Zona Franca aposta per un model urbà que permet facilitar la reinserció, el contacte amb l’entorn i els vincles familiars, uns aspectes que són considerats centrals per la política penitenciària actual.
El nou equipament de la Zona Franca, amb uns 50.000 metres quadrats, quadruplicarà la superfície de la presó de Wad-Ras, un edifici construït el 1915 pels arquitectes Enric i Josep Maria Sagnier. Abans de convertir-se en una presó per a dones va ser un centre tutelar de menors. No va ser fins al 18 d’octubre de 1983 que hi van arribar les primeres internes. Es tractava de 68 dones i 6 nens. Anteriorment, la presó de dones de Barcelona havia estat situada a la Trinitat, però es va transformar en una presó per a joves i, al cap d’uns anys, es va traslladar a Quatre Camins (Roca del Vallès). En aquest solar ara mateix únicament hi ha un centre de règim obert, que serà tancat aquest mateix any, quan n’entri en funcionament un altre a la Zona Franca.
