Anàlisi
Un signe d’aquest temps
Ja fa dos anys que aquest diari va apostar per la creació de ‘Sanamente’, un espai per parlar sobre salut mental des de la ciència, els testimonis en primera persona i el rigor periodístic.
Albert Sáez
Els periodistes, malgrat perseguir sempre la novetat, o potser per això, tendim a ser conservadors. Ens costa distingir el que és essencial de la nostra professió del que és accessori. Ens ha passat amb el paper i ara ens torna a passar amb la intel·ligència artificial (IA). En massa ocasions interioritzem els tabús socials sense passar-los pel filtre de l’interès informatiu. Durant segles, per exemple, vam assumir amagar una realitat punyent com la del suïcidi darrere de tota mena d’eufemismes. A poc a poc hem anat desfent-nos d’aquests lligams. Arran del confinament derivat de la pandèmia de la Covid-19, vam saltar el prejudici de parlar de la salut mental. En certs punts, fins
i tot ens vam passar de la ratlla i els especialistes ens van advertir del perill de medicalitzar tota una generació. En aquest context, un periodista d’EL PERIÓDICO va idear el projecte Sanamente. Fidel Masreal portava tota la vida dedicat a la informació política, en la qual era un expert excel·lent. Però en paral·lel s’havia endinsat també en el món de la salut mental i vam convenir a fer el salt. Ho vam conceptualitzar com un espai en el qual es publicarien continguts entorn del "malestar emocional". Continguts de tot tipus, des d’estudis científics fins a testimonis personals, però sempre tamisats pel filtre del rigor periodístic. Res de venedors de regeneradors capil·lars ni d’autoajuda.
Després de dos anys, Sanamente és un dels pilars de la consolidació de l’audiència digital d’EL PERIÓDICO. Per tres motius. El primer perquè ha constituït una comunitat de lectors, experts i professionals que comparteix el seu coneixement i la seva visió d’aquesta realitat que afecta centenars de milers de persones, diria que en un moment o altre a gairebé totes les persones. Segon, perquè s’ha guanyat l’autoritat: usuaris, professionals i fins i tot els algoritmes de Google reconeixen que el que es publica a Sanamente mereix ser llegit i recomanat. I en tercer lloc, perquè l’olfacte periodístic de Fidel ajuda a connectar aquest tipus de continguts amb l’actualitat més trepidant.
Fa gairebé tres segles que els diaris vam aprendre com garantir un dret fonamental dels ciutadans com és el de la informació. Sabem que no podem atendre aquest dret si no tenim credibilitat i no generem confiança. És per a això que disposem d’un mètode de verificació de la informació, perquè les mentides no van arribar amb les xarxes socials sinó molt abans. Però hi ha altres exigències del nostre propòsit en què hem de millorar. Per exemple, estem encara més obsessionats pels canals (paper, digital, xarxes socials, cercadors) que pels vincles i continuem buscant tecnologies que ens permetin apropiar-nos de les audiències en lloc de convertir-les en part de nosaltres mateixos. Un diari, per garantir el dret a la informació dels seus lectors ha de convertir-los en una comunitat i donar-los la informació i el coneixement que necessiten a cada moment. I ara és temps de parlar de malestar emocional com fa cada dia Sanamente per construir comunitat. Gràcies, Fidel.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills