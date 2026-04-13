Transició de gènere
Viatjar fins a Barcelona perquè es compleixi la llei trans aragonesa: "Si s’ha de tornar a operar, prefereix morir-se"
Teresa, una jove trans aragonesa de 22 anys, encadena complicacions després d’una colovaginoplàstia i denuncia, juntament amb la seva família, el calvari d’haver de viatjar a la capital catalana per rebre una atenció que la llei aragonesa reconeix que s’hauria de donar amb proximitat
Iván Trigo
Teresa és una jove aragonesa que està passant per un autèntic calvari. El seu nom real no és aquest, però prefereix mantenir-se en l’anonimat. Té 22 anys i és una noia trans. Fa uns mesos es va sotmetre a una cirurgia de reassignació de sexe, una colovaginoplàstia, per seguir el seu procés de transició. Ja s’havia operat els pits i tot anava bé, però aquesta última intervenció no va anar com s’esperava. Des de llavors ha hagut de ser operada en diverses ocasions, cosa que l’ha obligat a desplaçar-se en cadascuna de les visites mèdiques fins a Barcelona, ja que a Aragó no s’ofereixen aquest tipus de serveis. Les operacions sí que les cobreix la Seguretat Social, però deriven els casos a una clínica de la capital catalana. "Ella no pot més. Si ha de tornar a passar pel quiròfan prefereix morir-se. Han estat cinc vegades en sis mesos", diu la seva mare amb cruesa.
Davant la situació que està patint aquesta família, aquesta mare ha sol·licitat al Govern d'Aragó empara a l’empara de l’article 13 de la llei trans autonòmica, aprovada el 2018, que estableix el dret de les persones trans a "ser ateses amb proximitat sense patir desplaçaments i despeses innecessàries, així com a sol·licitar la derivació voluntària als centres d’atenció especialitzada pertinents al seu tractament dins de la comunitat autònoma d’Aragó".
En aquest sentit, van presentar una queixa davant el Salud i la resposta va ser sincera: el sistema públic tracta de donar compliment a la llei, però tot acaba depenent de les "limitacions pressupostàries i de la disponibilitat de sòl quirúrgic". Fonts de Sanitat concreten a més a aquest diari que aquest tipus d’operacions són poc habituals i resulten complexes, per la qual cosa es concerten amb professionals que compten amb experiència, i no n’hi ha tants a Espanya. "En el cas d’Aragó, els ciutadans que requereixen aquests tractaments són derivats a Catalunya. En els últims deu anys hi ha hagut 72 derivacions", apunten aquestes mateixes fonts.
"Una família amb sort"
Però, és clar, com en tants altres casos, la fredor de les xifres contrasta amb la realitat de les persones. Des de la primera operació de Teresa han hagut d’acudir a revisions i cirurgies urgents a Barcelona per problemes derivats de la intervenció. Mig any amunt i avall i, malgrat tot, aquesta mare sap que la seva filla podria haver tingut molta pitjor sort. "Al final nosaltres som una família amb sort perquè tenim capacitat econòmica per afrontar aquest procés", explica. Al setembre, quan van operar Teresa per primera vegada, van haver de passar-se 15 dies a Barcelona.
"Només en dormir van ser 1.500 euros. I suma-hi esmorzars, dinars i sopars, és clar", detalla. El Salud ofereix ajudes per a aquests desplaçaments, però resulten totalment insuficients, han arribat a reconèixer a aquesta família. "Nosaltres no hem rebut res, però és igual, no és diners el que vull. Hi ha una llei que no es compleix. Nosaltres podem, però hi haurà moltes famílies que no. Elles (les dones trans) pateixen moltíssim perquè ara, a més, se les demonitza. Primer han de comptar amb suport familiar, després ser molt fortes mentalment i, a més, poder pagar", relata.
Així, Teresa compta amb la sort, si és que es pot dir sort a allò que s’hauria de donar per descomptat, d’haver reunit els factors per poder transicionar i ser allò que sempre ha sabut que era. "Ella ho ha tingut molt clar sempre. Als 12 anys ja ho sabia. Poc abans que complís els 18 vam començar amb el procés. Va ser suficient amb una consulta a l’endocrí i una altra a psiquiatria per comptar amb l’informe que li permetia començar amb el procés quirúrgic", rememora la mare. I aquí va començar un llarg i tortuós camí que cada vegada es fa més costerut, amb viatges constants a Barcelona per ser atesa d’urgència.
El camí es torça
Aquest camí va començar el 8 d’octubre de 2021 quan es va presentar l’esmentat informe de psiquiatria a l’endocrí per la disfòria de gènere. Aleshores va entrar en llista d’espera per operar-se del pit i fer-se una colovaginoplàstia per confeccionar una cavitat vaginal profunda amb un segment de còlon.
Al cap de dos anys i mig encara no havien tingut ni la primera cita mèdica de cara a observar Teresa abans de l’operació, així que els pits se’ls va operar amb un cirurgià de Saragossa en una clínica privada aquí a la capital aragonesa. Un metge, denuncia la mare de Teresa, que també treballa al Servet, però que no fa aquest tipus d’intervencions a la sanitat pública per manca d’espais i consignació.
Quan s’estava recuperant de la seva operació de pit li van trucar de Barcelona. Havia quedat un buit lliure. Es va operar de la colovaginoplàstia el dia 23 de setembre de 2025. Tornen a la Ciutat Condal el dia 27 d’octubre a la primera revisió. Al cap de pocs dies Teresa va notar que alguna cosa no anava bé i van tornar a posar-se en contacte amb Barcelona perquè aquí a Saragossa ningú la podia ajudar. Les van rebre "d’urgència" el 15 de desembre i sol·liciten permís a la DGA per poder operar-la per una estenosi vaginal, però no hi va haver resposta fins al 20 de gener.
Urgències
Abans, el 30 de desembre, després d’una exploració a petició seva al mateix cirurgià que la va operar del pit a Saragossa, la van deixar ingressada en comprovar que l’orifici vaginal s’està tancant.
La cosa va continuar sense anar bé i el 30 de març, fa pocs dies, van haver de tornar a Barcelona. Dies abans havien acudit a les urgències ginecològiques del Servet, però van preferir "no fer res", critica aquesta mare, per desconeixement sobre el seu cas. L’1 d’abril les van tornar a trucar de l’hospital saragossà perquè es presentessin a una revisió a Saragossa, "que és on des del principi haurien d’haver fet el seguiment, no només pel cost del desplaçament per a les famílies sinó per la rapidesa amb què es podrien veure les possibles complicacions", adverteix la dona. Ara saben que, per l’última explicació que els han donat, podria tractar-se d’una fallada mèdica, però fins a aquest moment han passat molts dies, molt patits, centenars de quilòmetres i un article d’una llei que es compleix d’una manera molt estranya.
