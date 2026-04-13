Espai
Tornar de la Lluna rebotant com una pedra a l’aigua: així va ser el retorn d’"Artemis 2" explicat per l’enginyer espanyol al control de missió
Arturo Fernández, cap de la Divisió de Sistemes de Potència de l’Agència Espacial Europea (ESA), va liderar l’equip de seguiment del sistema d’energia de la nau Orion durant el seu viatge de deu dies a la Lluna
Eduardo Lagar
Quan la càpsula Orion entrava a l’atmosfera terrestre, envoltada d’una bola de plasma incandescent a 2.000 graus, no era possible comunicar-se amb els quatre astronautes. No se sabia si eren vius o si havia passat el pitjor. Mentrestant (era la matinada de dissabte a Catalunya), al control de la missió Artemis 2, a Houston (Texas, EUA), hi havia un centenar de persones i el silenci era absolut. "No se sentia ni una mosca", diu l’enginyer espanyol Arturo Fernández (1972), que hi era. Com a cap de la Divisió de Sistemes de Potència de l’Agència Espacial Europea (ESA) ha participat en el control de la missió amb la qual tres homes, i per primera vegada una dona, han tornat a la Lluna. Ara, ja a casa a Holanda, Arturo Fernández explica com va ser l’últim dia de viatge dels astronautes Glover, Wiseman, Koch i Hansen. Com va ser la seva perillosíssima entrada a l’atmosfera terrestre i el seu amarament a l’oceà Pacífic. Així va ser, segons Arturo Fernández:
Dormir i recollir
"L’últim dia abans de la reentrada, els astronautes van dormir les seves vuit hores. Després de les vuit hores sempre els deixen una mica de temps de descans perquè durant tot el dia els estan enviant a fer tasques. Estan ocupats pràcticament el 100% del temps i també necessiten una mica de temps en què estiguin relaxats, en què no estiguin fent res d’especial. Això sol passar després de les vuit hores de son".
Posar-se els vestits
"A partir d’aquí, la feina del dia es va dedicar bàsicament a deixar la càpsula a punt per a la reentrada. Els astronautes han de tornar a col·locar els seients on van lligats per a la reentrada. Han de col·locar totes les coses al seu lloc perquè no quedi res flotant. Tot ha d’estar subjectat. Això els porta força temps, amb la comprovació corresponent. Després s’han de posar els vestits per a la reentrada. Van pressuritzats per si de cas perden pressió. A continuació, cadascun se situa al seu lloc".
"A partir d’aquí, des de la sala de control es comença a comprovar tot el sistema de reentrada de la nau, que tots els sistemes estiguin funcionant. A partir d’aquí comença el descens. Arriben a una velocitat altíssima, uns 40.000 km per hora. És un moment supercrític".
Una bola de plasma
"El primer que passa, uns 10 minuts abans de començar a reentrar, és que se separa la part europea, el SM, el mòdul de servei, que es cremarà a l’atmosfera. S'esmicolarà. Per la seva banda, la càpsula que porta l’escut tèrmic inicia la reentrada. Tot això genera un munt de plasma al voltant. Es perden les comunicacions durant uns 7 minuts. Aquí la tensió és brutal. No saps res del que està passant. Saps més o menys la trajectòria per la qual està entrant i per on s’espera que surti la nau. Aquests moments són els pitjors".
Una pedra que rebota a l’atmosfera
"En aquest moment, la nau fa una maniobra que en anglès s’anomena skipping stone. És com quan llences una pedra plana en un estany i rebota. Amb la nau fan el mateix. Fan que entri a moltíssima velocitat i, per perdre velocitat, aconsegueixen que reboti a l’atmosfera. Aleshores, la nau torna a pujar i en aquesta pujada comença a perdre velocitat. Això s’aprofita per afinar el punt d’amarament".
"Aquesta maniobra es va provar per primera vegada a la història a Artemis 1 i aquesta va ser la segona vegada que es va fer. Està desenvolupada per un equip de NASA i són els únics al món que han pogut fer una cosa així. És espectacular perquè deixes de tenir una reentrada directa, com passava a les missions Apol·lo, on el punt de caiguda era amplíssim. Amb aquesta maniobra, a aquesta velocitat menor, es pot afinar i encertar moltíssim més on la nau amararà".
"Així, respecte del punt designat d’amarament, només se’n van separar 1,8 milles. Això va facilitar el rescat perquè el vaixell era moltíssim més a prop i els bussejadors que van acudir a ajudar-los també eren molt a prop. De fet, les primeres llanxes van arribar en pocs minuts, uns 10 minuts, una cosa així".
L’emoció incontenible
"A la sala de control, aquell dia, hi havia moltíssima gent. A mi em tocava el torn de feina, però hi vam anar tots a veure la reentrada. Estàvem amb els bucles de so connectats i, atès que hi havia tanta gent, crec que força més de 100 persones, el cap de la sala va parlar amb nosaltres abans de començar el procés. Va dir que havien acordat que només ho havíem de celebrar quan ameréssim. Perquè hi havia gent treballant. La gent del SM vam acabar de treballar uns 10 minuts abans de la reentrada, però hi havia controladors que continuaven treballant fins a l’últim moment. Aleshores, per no molestar-los, es va decidir fer això".
"Però després, en cada moment crític, l’emoció no es podia evitar i vam acabar tots aplaudint de nou. El moment més crític clarament és quan arriben aquests 7 minuts de desconnexió, quan s’assoleixen temperatures enormes i no tens comunicació de ràdio i hi ha molta vibració. Quan els astronautes en van sortir i vam començar a sentir la seva veu, tots vam tornar a aplaudir. Ningú no es podia contenir. Fins i tot abans, quan es va veure la separació del SM i van posar una càmera d’un dels panells solars apuntant al mòdul de servei i es va veure com se separava la càpsula".
"Després va arribar la seqüència de desplegament dels paracaigudes. Passats els 7 minuts de desconnexió. Els primers a obrir-se van ser uns paracaigudes especials que es poden desplegar a velocitats altíssimes, a uns 550 quilòmetres per hora. Amb això intenten reduir la velocitat fins a uns 200 quilòmetres per hora. A partir d’aquí es despleguen els paracaigudes finals, que redueixen més la velocitat. Fins que s’aconsegueix la velocitat d’amarament, d’uns 30 quilòmetres per hora. En cadascun d’aquests moments s’anaven desplegant diferents paracaigudes. Són moments molt tensos també. Si no se’n desplega algun, evidentment, tenen un problema enorme. Per això no podíem evitar aplaudir a mesura que tot anava sortint bé, tot i que ens manaven callar perquè encara hi havia gent treballant".
"Ja a l’últim moment, quan vam aconseguir amerar, aquí es va produir una explosió de goig total. Quan els astronautes ja estaven fora de perill, flotant al mar, van entrar diversos representants polítics que havien estat en una sala contigua de NASA, veient-ho tot. Cadascun d’ells va fer un petit discurs. Potser el més emotiu va ser el d’una representant del districte del costat de NASA que va donar un missatge d’unitat. Va insistir que ho havíem fet tots junts. Fins i tot ens va esmentar als europeus que hi érem i va dir que, en la situació del país, la missió Artemis 2 havia estat un exemple que si la gent treballava plegada es poden aconseguir coses increïbles".
"L’últim a parlar va ser el cap de projecte, Howard Hu. Va venir a dir el mateix, que ho havíem fet entre tots. També es va recordar de tots nosaltres, els europeus tant d’Airbus com de l’ESA, com de tota la part americana. I va tornar a insistir en el fet de poder treballar tots junts. Ens va venir a dir que érem el millor equip del món i que gràcies a això ho havíem aconseguit. Aquí ja es va produir un aplaudiment total.
"Ja et baixa l’adrenalina. Tothom comença a relaxar-se. La gent de NASA havia organitzat una petita festa just a la part exterior, on tenen un centre esportiu i es poden fer celebracions. Van organitzar una festa amb una mica de pizza, salsitxes de Frankfurt i cerveses. I allà ens vam ajuntar tots amb tots. Cares d’alegria, felicitat, fent-nos fotos tots els equips junts. Així va acabar el dia"
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills