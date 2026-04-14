Mobilitat
Aquests abonaments de transport de Barcelona caduquen el 30 d’abril
Vuelve el Funicular de Montjuïc tras casi seis meses cerrado
Els usuaris del transport públic de l’àrea de Barcelona han de tenir en compte que diversos abonaments comprats dins de la tarifa del 2025 tenen la data de caducitat molt a prop. En funció del tipus de títol, el termini d’ús és diferent.
Com a norma general, els títols adquirits fins al 14 de gener de 2026 amb tarifa del 2025 es podien utilitzar fins al 28 de febrer de 2026. Però hi ha una excepció amb els títols de 90 dies, que tenen més marge de temps per fer-los servir.
És el cas de la T-jove i de la T-70/90 de famílies monoparentals i nombroses (FM/FN), que es podran fer servir fins al 30 d’abril de 2026, en el cas que s’hagin comprat dins del període de la tarifa del 2025.
Abonaments per a famílies monoparentals i nombroses
Aquests títols amb bonificació estan pensats exclusivament per a persones que acreditin la seva condició de família monoparental o nombrosa.
Per comprar-los cal presentar el DNI i el document oficial vigent que acredita aquesta condició.
Són títols personals i intransferibles, és a dir, només els pot utilitzar la persona titular. L’excepció és la targeta T-70/90 FM/FN, que pot ser utilitzada per diversos membres de la mateixa família.
En tots els casos, és obligatori portar a sobre el DNI i el carnet acreditatiu vigent.
Amb l’arribada de les dates de caducitat, es recomana comprovar la validesa dels títols per evitar problemes en el seu ús dins de la xarxa de transport públic.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà