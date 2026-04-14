Concessió de 1.000 milions
L’AMB admet les ofertes dels sis grups empresarials que opten al gran contracte d’aigua de l’àrea de Barcelona
Tres licitadors expressen la seva voluntat de subcontractar després de l’obertura del primer sobre del concurs
Manuel Arenas
El procés de contractació pública per adjudicar la concessió per al subministrament d’aigua a vuit ciutats de l’àrea de Barcelona segueix el seu curs. Després de la presentació d’ofertes a càrrec de sis grups empresarials, ara la mesa de contractació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) les ha admès formalment per unanimitat, acreditant que cap dels licitadors incorre en prohibició de contractar. Els vuit municipis amb contractes caducats per als quals es licita el servei són Sant Cugat del Vallès; Cervelló; Corbera de Llobregat; la Palma de Cervelló; Tiana; Sant Andreu de la Barca; Molins de Rei; i Ripollet. La quantia de la licitació és de 1.078 milions d’euros.
La certificació metropolitana s’ha produït després de l’obertura del sobre A del concurs, que inclou documentació general de cada candidatura com el document europeu únic de contractació o una declaració de submissió als tribunals espanyols. Queda pendent la resolució de l’obertura d’altres dos sobres. El B contempla la documentació vinculada als criteris avaluables per un judici de valor. El C, per la seva banda, inclou l’oferta econòmica i altres documents que s’estudien automatitzadament a través de fórmules.
Dels sis potencials adjudicataris, dos s’han presentat sols: Agbar (Veolia) i Sacyr Agua. En els quatre casos restants, les societats han optat per unions temporals d’empreses (UTE) per enfortir les seves estructures. Sota aquesta fórmula s’han presentat, d’una banda, la Societat de Foment Agrícola Castellonenca (Facsa), GS Inima Environment i Constructora de Calaf, cadascuna amb un 33,3% de participació en l’estructura societària. Aquestes empreses no tenen relació accionarial, però sí que acostumen a presentar-se conjuntament a les licitacions del sector de l’aigua.
En segon lloc, ha concorregut el grup Saur mitjançant una UTE integrada per la matriu francesa (20%) i la seva filial espanyola, Gestió i Tècniques de l'Aigua (Gestagua), que posseeix el 80% de l’aliança. La tercera UTE potencialment adjudicatària de la concessió està integrada per Aqualia (FCC) i Aigües de València, cadascuna amb un 50% de participació. Finalment, la sisena oferta correspon a la presentada pel grup portuguès Indaqua, que licita mitjançant una UTE coprotagonitzada per Indaqua Gestió de l'Aigua i la seva filial espanyola, Hidrogestió, també cadascuna amb una meitat de la unió.
Quatre dels sis adjudicataris demanen subcontractar
En aquest pas intermedi de la licitació pública també queda clar quants potencials adjudicataris tenen voluntat de subcontractar alguna prestació del servei. Aquesta possibilitat l’activen dues UTE (Facsa-GS Inima Environment-Constructora de Calaf i Saur-Gestagua) i la societat Sacyr Agua. Per la seva banda, la UTE Indaqua Gestió de l'Aigua-Hidrogestió declara que una altra empresa del grup, Industria e Gestão de Águas, S.A., es compromet a posar a disposició de la UTE "els mitjans i recursos corresponents a la solvència tècnica o professional i a la solvència econòmica i financera durant tota la vigència del contracte". Els únics dos licitadors que no expressen voluntat de subcontractar són Agbar i la UTE Aqualia-Aigües de València.
Els plecs de la licitació avalen la subcontractació com a fórmula vàlida sempre que recaigui sobre prestacions accessòries del contracte de concessió de serveis. En són exemples el manteniment de dipòsits, la lectura de comptadors o serveis tècnics especialitzats com proves de laboratori per al control de qualitat de l’aigua.
Les ofertes seran estudiades per una mesa de contractació metropolitana la composició de la qual també queda fixada als plecs de la licitació. El president serà Miquel Comino (PSC), conseller metropolità delegat d’Habitatge de l’AMB i alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i en la seva absència el rellevaria Antonio Balmón (PSC), vicepresident executiu de l’AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat. L’òrgan es completarà amb tres vocals: un secretari, Juan Antonio Pérez; una interventora, Silvia Rodríguez; i un vocal, Xavier Herranz. També hi serà present en qualitat de secretària Gemma Rodríguez, coordinadora general dels Serveis de Contractació de l’AMB.
El contracte que formalitzin l’AMB i l’empresa concessionària disposarà també d’un règim de penalitats per incompliments. Podran ser lleus (penalització entre el 0% i l’1% dels ingressos obtinguts per l’empresa en el seu últim exercici); greus (entre l’1% i el 2%); i molt greus (entre el 2% i el 4%). Entre els incompliments molt greus hi ha la falsificació de documentació; la desobediència a ordres urgents de l’AMB; o el retard injustificat en la presentació de documents a l’AMB.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà