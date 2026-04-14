Accident greu
Dos anys de presó i un milió per atropellar un vianant a Tarragona
La víctima va patir lesions importants a les extremitats i al cap i, a causa de les seqüeles, la seva mobilitat depèn d’una cadira de rodes.
Germán González
La Secció Penal del Tribunal d’Instància de Tarragona ha condemnat R. M. F. a dos anys de presó per un delicte de lesions per imprudència greu. Segons la sentència, el 17 de febrer del 2023, el condemnat circulava amb un BMW que va atropellar la víctima, M. O., de 40 anys, quan creuava correctament per un pas de vianants al barri de Bonavista de Tarragona. A conseqüència de l’impacte del cotxe, que circulava a una velocitat molt superior a la permesa, la víctima va sortir disparada més de 15 metres i va impactar contra una vorada de la vorera. Va patir lesions importants a conseqüència del cop rebut a les extremitats i al cap i, a causa de les seqüeles, la mobilitat depèn d’una cadira de rodes. És poc habitual que un jutjat imposi una pena de presó tan elevada per un accident que no és mortal, malgrat la gravetat de les lesions que impedeixen a la víctima valer-se per si mateixa. Precisament a causa de les greus seqüeles, la companyia d’assegurances del condemnat haurà d’indemnitzar l’atropellat amb un milió d’euros.
La sentència, que va ser de conformitat entre l’acusació i la defensa del condemnat, remarca que el conductor circulava per la T-11 "desatenent les normes i deures més bàsics reguladors de la seguretat viària, al no mantenir l’atenció necessària i constant a la conducció". Per aquesta raó, "no es va advertir que un vianant (la víctima) estava creuant de dreta a esquerra un pas zebra degudament senyalitzat tant horitzontal com verticalment, arribant a atropellar-lo sense realitzar maniobra evasiva ni de frenada per evitar l’atropellament, frenant posteriorment a l’impacte". "La via on va passar l’atropellament és de calçada única amb doble sentit, amb dos carrils per sentit, amb límit de velocitat de 30 km/h, en bon estat de conservació, seca, sense obstacles, amb bona visibilitat i tràfic escàs", remarca el jutjat.
L’atropellament va provocar greus lesions a la víctima, com a traumatismes cranials severs, múltiples fractures (pelvis, espatlla, tíbia i peroné) i un edema cerebral greu. El tribunal també remarca que la víctima va necessitar per recuperar-se "tractament mèdic i quirúrgic" i que va estar ingressat durant setmanes per poder recuperar-se de les lesions greus "que van comprometre la vida del pacient". No obstant, actualment, l’home es troba en cadira de rodes i pateix greus problemes cognitius que li impedeixen, fins i tot reconèixer els seus propis fills, de 4 i 7 anys.
Indemnització alta
Per aquesta raó, al costat de la condemna de presó i a la retirada del permís de conduir durant tres anys i mig, el condemnat també haurà d’indemnitzar amb un milió d’euros. La companyia d’assegurances del vehicle s’haurà de fer càrrec d’aquest pagament, segons han explicat fonts judicials, que afegeixen que es tracta d’una de les indemnitzacions més altes per a un lesionat per atropellament a Espanya en els últims anys.
El lletrat Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, que representa l’atropellat com a acusació particular, assenyala que "les penes privatives de llibertat són poc habituals en delictes de conducció imprudent i retirades de gairebé quatre anys". A més, Machado remarca que, "lamentablement, es donen casos de sentències menors per als acusats en sinistres que acaben amb víctimes mortals". En aquest cas, la víctima no ha mort, però l’advocat considera el seu estat com una "mort civil". "L’impacte en la seva família és absolut: que la justícia reconegui la gravetat de la imprudència amb una pena d’aquest calibre és un pas important, tot i que el mal sigui irreparable", afegeix.
