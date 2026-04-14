Al juliol
Barcelona instal·larà una pantalla gegant per a la final del Mundial de futbol encara que Espanya sigui eliminada abans
L’ajuntament apel·la a la multiculturalitat de la ciutat per expressar que totes les comunitats residents «tenen el mateix dret» que s’hi col·loqui una gran pantalla, amb independència de quines seleccions es disputin la Copa del Món
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant en un espai de la ciutat encara per concretar per retransmetre la final del Mundial de futbol masculí, que es jugarà el pròxim 19 de juliol. La ciutat ja ha muntat grans pantalles en altres ocasions perquè la multitud seguís un esdeveniment esportiu de rellevància, normalment de la selecció espanyola o del Barça, com va passar a la plaça Catalunya per emetre la final de l’Eurocopa del 2024 o la de la Champions femenina l’any passat. La novetat que el govern de l’alcalde Jaume Collboni ha anunciat aquest dimarts és que la pantalla es posarà encara que Espanya no arribi a l’últim partit per disputar la Copa del Món.
El regidor d’Esports, David Escudé, ha apel·lat a la multiculturalitat característica de Barcelona, en la qual més de 437.000 veïns tenen nacionalitat estrangera, procedents de 182 països i que representen el 25,5% del padró, segons dades del 2025. A la fase final del Mundial als Estats Units, Mèxic i el Canadà competiran 48 combinats.
Escudé ha esgrimit que, «independentment de quines siguin les seleccions que arribin a la final, l’ajuntament instal·larà una pantalla per al gaudi dels aficionats i aficionades». «Totes les comunitats que resideixen a Barcelona tenen el mateix dret», ha reblat.
Petició del PP
El regidor ho ha exposat durant la comissió municipal de serveis socials, arran d’un prec del Partit Popular. Els conservadors han sol·licitat que s’habilitin grans pantalles en llocs públics per veure els partits d’Espanya a la competició. El popular Antonio Verdera ha defensat que és una qüestió de «convivència, comunitat, fer ciutat i normalitat institucional».
L’executiu municipal ha respost que no pot acceptar la petició del PP en els seus termes estrictes. «És impossible acceptar-ho tal com està escrit, perquè parlen de partits i espais en general, això seria infinit», ha replicat Escudé, que ha defensat que l’ajuntament mantingui el criteri d’altres ocasions i limiti la instal·lació d’una pantalla a la final.
Al seu torn, el socialista ha cridat a «evitar l’ús partidista» d’esdeveniments esportius. S’ha referit en especial als càntics islamòfobs en el recent amistós d’Espanya contra Egipte a l’estadi de Cornellà-El Prat, que ha qualificat de «vergonya nacional». «No podem romandre immunes al que vam viure», ha manifestat Escudé, que ha assegurat que «van ser col·lectius totalment organitzats que van intentar polititzar el que havia de ser una festa esportiva i familiar». El regidor ha dit coincidir amb el regidor del PP en el sentit que cal «erradicar qualsevol senyal d’odi i violència» que pugui enterbolir, menysprear o anar en contra del que representa l’esport». ERC va advocar per prescindir de les pantalles gegants durant el pròxim Mundial després dels incidents a Cornellà.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà