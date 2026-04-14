Reformes de pisos
PSC i ERC pacten que Barcelona pagui 10 milions per obres per aïllar façanes i canviar finestres en habitatges
L’ajuntament continua confiant que es modifiquin les condicions per accedir a ajudes a la rehabilitació dels fons europeus Next Generation, que exigeixen ara com ara que els treballs estiguin finalitzats el pròxim 30 de juny
Jordi Ribalaygue
Mentre topen al Parlament per tancar uns pressupostos per a la Generalitat, el PSC i ERC escenifiquen sintonia a Barcelona per presentar junts inversions pactades entre tots dos partits i incloses en els comptes de l’ajuntament per a aquest 2026. Aquest matí, el tinent d’alcaldia d’Habitatge, el socialista Jordi Valls, i la líder dels republicans a la ciutat i secretària general de la seva formació, Elisenda Alamany, s’han citat davant d’una façana en plena remodelació de la Rambla Catalunya, en què la bastida s’ha cobert amb una lona que anuncia un pla d’ajudes per a reformes de llars. És una de les mesures incloses en el paquet de 50 milions d’euros compromesos a rehabilitacions durant les negociacions entre el govern de l’alcalde Jaume Collboni i el grup municipal d’ERC. D’aquesta guardiola, es destinen 10 milions a propietaris que hagin emprès obres des del 2020 per protegir-se del fred i de la calor estalviant en el consum d’energia al seu domicili.
Les reformes que el consistori es compromet a subvencionar inclouen les millores en aïllaments de façanes, renovacions de finestres o substitucions de sistemes de climatització fòssils —com calderes de gas natural— per altres que facin servir energies renovables o biomassa, com seria el cas de l’aerotèrmia. Els sol·licitants poden rebre 6.000 euros com a màxim per obres amb un cost mínim de 1.000 euros. És condició indispensable que l’habitatge pel qual es reclami l’auxili sigui el domicili habitual i permanent del mateix propietari, d’usufructuaris o d’inquilins quan es presenti la petició.
La primera convocatòria de subsidis que es llança ara es cofinançarà amb uns quatre milions d’euros de fons europeus i es tancarà al juny, just en la data límit per obtenir finançament del programa comunitari Next Generation. Per a una segona tanda es reserven sis milions d’euros, que sortiran de les arques municipals. El consistori calcula que se’n poden beneficiar uns 2.000 habitatges perquè “puguin millorar el seu consum energètic, tinguin un estalvi econòmic i, alhora, contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic”.
Fons europeus
Els fons Next Generation imposen que, per opositar a un ajut per eficiència energètica, les obres han de finalitzar abans del 30 de juny. En aquest estret marge d’un mes i mig no hauran acabat nombrosos projectes pendents en programes de regeneració de barris on diferents blocs pateixen aluminosi i altres patologies estructurals. És el cas del Besòs i el Maresme, on les rehabilitacions en la majoria de la desena d’escales incloses en un pla pilot no estaran acabades en el termini exigit, i Trinitat Vella, on no ha començat cap de les reformes a les 75 comunitats compromeses des del 2018.
L’ajuntament ha promès cobrir amb capital propi els treballs en comunitats de veïns als quals no s’arribi a temps per justificar davant de la Unió Europea. Valls ho ha reafirmat aquest matí, en què ha apuntat que es podrà fer balanç de les obres efectuades i els ingressos que s’obtinguin de Brussel·les abans de taxar quina quantitat haurà de desemborsar el consistori per compensar allò que la UE no assumeixi.
En tot cas, s’ha mostrat optimista que el Govern d’Espanya modifiqui aviat el decret perquè els subsidis no quedin supeditats al fet que les tasques de millora energètica estiguin concloses el pròxim 30 de juny, sinó que n’hi hagi prou que estiguin començades per aspirar a la subvenció. Valls ha defensat que s’han assignat ajudes a 8.603 pisos, dels quals s’ha resolt concedir aportacions per valor de gairebé 125 milions d’euros dotats amb els Next Generation per diferents programes de reformes en 6.111 domicilis. També ha recalcat la “voluntat” que la rehabilitació continuï els pròxims anys i sigui una “política prioritària” per a l’ajuntament.
“La rehabilitació és una eina clau, entre d’altres, perquè els barcelonins es puguin quedar a viure a la ciutat”, ha expressat Alamany. La republicana ha indicat que la remodelació d’habitatges va ser una “qüestió central” en la negociació dels comptes amb l’executiu municipal, perquè el parc d’habitatges de Barcelona està “envellit”. “És una prioritat que Barcelona continuï sent Barcelona, és una de les grans preguntes que ens haurem de respondre a les eleccions municipals i no només ens ha de preocupar l’habitatge com a barcelonins, sinó que es mantingui, es cuidi i sigui digne”, ha postulat.
Setmanes enrere, el PSC i ERC van anunciar que s’injectaran 15 milions d’euros per accelerar l’operació de reforma al Besòs i el Maresme aquest 2026 i també han emparaulat desencallar el projecte de Trinitat Vella, per un import pendent de definir. Els socialistes recorden que el compromís passa perquè la Generalitat contribueixi també als plans de regeneració, per la qual cosa insten els republicans a segellar un acord de pressupostos amb el Govern de Salvador Illa per desencallar també remodelacions pendents a tots dos barris.
Valls creu “cínic” l’estudi d’Apartur que advoca per regular els pisos turístics sense prohibir-los
El tinent d’alcaldia d’Habitatge, Jordi Valls, ha respost a l’informe que la patronal dels apartaments turístics, Apartur, va presentar ahir, basat en una enquesta en què el 84% dels congressistes consultats a l’últim Mobile World Congress advocaven per una regulació proporcionada del lloguer per dies de pisos en comptes d’eliminar-los, com Barcelona i poblacions del seu entorn preveuen fer el 2028. “És una mica cínic parlar de regulació quan durant 25 anys s’han negat a regular”, ha replicat el socialista, que ha afirmat que li mereix “més credibilitat” el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, que va afirmar el març passat que no li preocupava gens que els pisos turístics s’eliminin a la ciutat, que no pas l’estudi d’Apartur, que afirma que un de cada quatre assistents de l’últim congrés es van allotjar en apartaments per dies. “El Mobile existia abans que els pisos turístics”, ha conclòs Valls.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà