BCN adjudica 39 de les 176 places d’un pàrquing fantasma tancat des del 2013
L’Ajuntament manté 137 vacants, i sense data per ser llogades, en un garatge que es manté desert des que es va construir fa 12 anys i mig.
Jordi Ribalaygue
El pàrquing de la plaça Eucaliptus, al barri de Torre Baró de Barcelona, consta que es va acabar de construir el 17 d’octubre del 2013. Tot i que han passat 12 anys i mig des d’aleshores, les 176 places promogudes amb fons públics mai s’han ocupat. Les tres plantes soterrades es mantenen buides al garatge, tancat com sempre en una zona on les queixes per falta d’espai per aparcar han sigut recurrents. "Com continua sense obrir, hi ha cotxes que aparquen a la rampa que baixa fins a la porta", explica una veïna.
L’Ajuntament ha adjudicat una remesa de vacants de l’estacionament, si bé encara no ha posat a disposició tota la superfície desocupada. Tretze mesos després d’aprovar la comercialització dels 54 llocs de la planta -1, l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (Imhab) va publicar al febrer la llista dels 39 primers adjudicataris del pàrquing, al qual tenen preferència els veïns de l’edifici de pisos públics identificat amb la lletra C en aquest sector baix de Torre Baró. Van quedar sense assignar 15 places i es va excloure 13 sol·licitants per no complir requisits.
L’ens municipal ha ofert les places a 70 euros al mes més IVA. "Diuen que s’hi han apuntat poques persones... El preu és molt poc accessible per a la zona", lamenta la presidenta de l’Associació de Veïns de Torre Baró, Valeria Ortiz. El barri és el segon que va declarar menys renda per llar a Barcelona el 2022, segons estadístiques de l’Ajuntament.
El dels Eucaliptus no és l’únic aparcament fantasma al barri. L’illa F, al carrer d’Escolapi Càncer i amb 47 llars de promoció municipal, allotja veïns des del març del 2023, però les 21 places per a vehicles del soterrani continuen despoblades. "Està en estat d’abandonament i s’hi acumulen escombraries", es queixa Ángela Barriuso, resident a l’immoble. L’IMHAB va firmar la setmana passada el decret per desencallar que les places es lloguin. "S’ofereixen, primer, als veïns del mateix edifici i, només en cas que en quedessin algunes sense adjudicar, s’iniciaria un segon termini de sol·licituds obert al públic en general", aclareix l’ajuntament."S’ha dit moltes vegades que s’entregarien", afirma Barriuso. "En l’última, es va dir que seria en el primer trimestre del 2026, però ja ha passat", remarca la veïna, que al·ludeix al "problema endèmic" per la falta d’estacionament a Torre Baró: "Hi ha veïns que demanen que s’obrin les places, hi ha una desesperació total. S’està aparcant en un solar, a les voreres, a l’entrada al costat d’un bloc... Fa uns mesos, es van rebentar vidres i es van emportar balises de cotxes que eren al carrer, i hi ha hagut cops i desperfectes".
Rotatiu i dissuasori
En el cas de la plaça Eucaliptus, l’associació de veïns advoca perquè almenys una part del garatge sigui un estacionament públic rotatiu i, fins i tot, dissuasori per prosseguir el trajecte a Rodalies o metro. "Fa anys que sol·licitem que sigui un pàrquing com qualsevol altre de Barcelona –explica Ortiz–, que puguis arribar amb el teu tiquet i puguis aparcar, de la mateixa manera que es fa al centre i que sigui a un preu assequible, ja que molta gent ve de Montcada i deixa els cotxes al barri per anar a treballar o estudiar [en transport públic]".
Els elegits per estrenar l’aparcament encara no tenen les claus. Falta que triïn les places i firmin els respectius contractes. "En teoria, el mes que ve hauria d’estar oberta la primera planta", afirma Ortiz. Quan es resolguin els últims tràmits, quedaran 137 espais deserts al garatge, sense data ara per ara per concedir-los. El consistori diu sobre això que, "una vegada adjudicats els aparcaments del primer soterrani, es valorarà quan i com es comercialitzen les altres plantes".
