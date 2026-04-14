Cita cultural
BCN Capital de l’Arquitectura suma 46.000 participants en dos mesos
La gran maqueta de la ciutat a la Casa de l’Arquitectura, antiga seu de l’editorial Gustavo Gili i joia racionalista, es perfila com a icona de la celebració que va començar al febrer.
Ramón Vendrell
Un total de 46.000 persones han participat en activitats de Barcelona 2026 Capital Mundial de l’Arquitectura des que la capitalitat va començar el 12 de febrer, i 11.000 han visitat la maqueta de la gran Barcelona, del Llobregat al Besòs, a escala 1/1.500 i de 84 metres quadrats, va informar Jaume Collboni en la presentació institucional dels actes que la capital catalana desplegarà per celebrar la distinció concedida per la Unesco.
Presentació institucional diferida, hauria d’haver sigut el 12 de febrer, però l’alerta màxima per vent –calia portar pedres a les butxaques i casc com a mínim de saltador d’esquí a Garmisch-Partenkirchen si eres prou irresponsable per sortir de casa– va obligar a cancel·lar-la. Finalment, va tenir lloc ahir al pati de la Casa de l’Arquitectura de Barcelona, l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, joia racionalista obra de Joaquim Gili Moros i Francesc Bassó Birulés. No va ser pas un escenari casual. L’alcalde va ressaltar que ja és un llegat de Barcelona Capital Mundial de l’Arquitectura, "un nou equipament ciutadà". La maqueta de Barcelona que s’hi exposa va camí de ser la icona de la celebració.
Collboni va reivindicar que Barcelona torna a pensar en l’arquitectura i l’urbanisme com a "política pública" essencial per exercir el "dret a quedar-se a la ciutat", dret que actualment està molt en entredit. L’alcalde va animar els barcelonins a fer una cosa que els agrada gairebé tant com presumir que coneixen un bar autèntic amb anxoves de primera. "Cada barceloní porta un arquitecte a dins –va considerar–. Deixem-lo sortir".
Regina Gonthier, presidenta de la Unió Internacional d’Arquitectes, l’entitat que va triar Barcelona com la seu del seu congrés del 2026, elecció que comporta la capitalitat de l’arquitectura de la Unesco, va destacar en un vídeo l’"ambició política" de la cita barcelonina, que del 28 de juny al 2 de juliol aplegarà 10.000 arquitectes d’arreu del món. "Barcelona ha elaborat un programa excel·lent en el sentit de potenciar l’arquitectura com a eina cultural i política de transformació", va indicar. Hi va haver més felicitacions en vídeo de Lazare Eloundou Assomo, director de Patrimoni Mundial de la Unesco.
Segle XXI
Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, va anunciar l’abril del 2026 que el segle XXI serà el de "la nova indústria verda", mentre que Francisco David Lucas, secretari d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana, va esmentar com si fos un parent llunyà "els greus problemes de crisi habitacional" en què s’emmarquen el congrés i la celebració, amb l’esperança que tots dos aportin un "missatge d’optimisme".
Les actuacions de Marc Vilajuana, Laia Santabach i la banda de Darío Barroso, que cap al final van derivar en ecos rumbers del 1992, i Mar Pujol acompanyada per Dario Barroso, Tramel Levalle i Alan Pribiz van anar esquitxant l’acte, conduït per Marga Socias.
