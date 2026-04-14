Fita quirúrgica
Bellvitge extirpa dos càncers de pàncrees abans inoperables
El servei de cirurgia du a terme dos doble ‘bypass’, venós i arterial, per primera vegada a Espanya per eliminar el tumor en dos pacients.
Les operacions han sigut possibles gràcies a models de planificació en tres dimensions
L’hospital ha fet més de 300 resseccions pancreàtiques en els últims cinc anys
Patricia Martín
El càncer de pàncrees no és gaire freqüent, afortunadament, però sí que és el més letal. L’índex de supervivència és de tot just un 7% en homes i un 10% en dones als cinc anys, ja que, quan es detecta, sol ser massa tard: està en fase avançada i no es pot operar. No obstant, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha desenvolupat una tècnica quirúrgica que està aconseguint tornar l’esperança a pacients amb tumors abans considerats inoperables.
De fet, fa menys d’un any va dur a terme, per primera vegada a Espanya, la resecció d’un tumor gràcies a un bypass –shunt venós intraoperatori, que deriva de manera provisional la irrigació sanguínia– entre la vena que recull la sang de l’intestí i la vena cava, cosa que va permetre que la sang pogués continuar circulant durant l’extirpació del tumor. I ahir l’hospital va informar que la mateixa tècnica s’ha utilitzat amb èxit en dos nous pacients amb situacions encara més complexes, ja que han requerit un doble bypass, venós i arterial, «perquè el càncer afectava també l’artèria hepàtica», segons va explicar el doctor Juli Busquets, cap de cirurgia del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL.
Es tracta de la primera vegada a Espanya que es fa un doble bypass, venós i arterial, per extirpar càncers de pàncrees que majoritàriament, fins ara, eren inoperables perquè el tumor s’expandeix enganxat a ramificacions venoses o arterials i, per tant, no es pot extreure sense seccionar-les. Aquests casos són coneguts com a càncer de pàncrees localment avançat.
Les operacions amb doble bypass van ser possibles gràcies a l’elaboració de models de planificació quirúrgica avançada en tres dimensions, duts a terme per Cella Medical Solutions. Aquests models reprodueixen amb precisió la forma i posició del tumor i dels òrgans i estructures vasculars afectades, de manera que l’equip mèdic els va poder utilitzar per estudiar prèviament la situació del tumor i decidir quina era la millor estratègia quirúrgica a seguir.
Amb aquestes dues noves fites, l’Hospital Universitari de Bellvitge es consolida com a centre de referència de cirurgia pancreàtica i, en especial, en l’extirpació de tumors localment avançats, que afecten vasos sanguinis adjacents i per això la seva eliminació quirúrgica és més complexa.
Actualment, és el centre sanitari que realitza més volum d’operacions de pàncrees de Catalunya, amb més de 300 resseccions pancreàtiques en els últims cinc anys. Així mateix, ha implantat amb èxit el programa de cirurgia robòtica pancreàtica, que permet extremar la precisió de les intervencions i una recuperació més ràpida dels pacients.
