Nou contracte
Catalunya augmenta un 20% el transport sanitari: 1.600 ambulàncies, tecnologia avançada i 2.000 milions d’inversió
El SEM comença la implantació d’aquest model a les Terres de l’Ebre i a finals de juny estarà desplegat a totes les regions sanitàries
El SEM ampliarà plantilla amb 117 nous llocs de treball
Germán González
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplegarà a partir d’aquest dimecres 15 d’abril el nou contracte de transport sanitari a Catalunya. Ho farà a les Terres de l’Ebre i progressivament, fins a finals de juny, s’aplicarà a la resta de les 10 regions sanitàries. Aquest nou model de trasllats sanitaris suposa una inversió de 2.000 milions d’euros en els pròxims cinc anys. Des del Govern es remarca que aquesta renovació contractual suposa una transformació estratègica de l’atenció extrahospitalària amb una millora de l’eficiència operativa, de la tecnologia de l’electromedicina que s’aplica i de l’equitat en l’accés al sistema de salut.
El nou model assistencial comporta la renovació de totes les ambulàncies: les que realitzen transport sanitari urgent i no urgent. En total seran 1.600 vehicles, 220 més que a l’anterior contracte. D’aquesta manera, hi haurà 439 ambulàncies urgents i 1.100 més per a transport no urgent, cosa que suposa un augment de la flota del 20%. Amb el nou concurs es creen tres noves tipologies de vehicles assistencials per donar servei a les noves necessitats i casos de poca complexitat, amb la intenció de millorar l’eficiència.
Vida útil de 10 anys
Així, hi haurà 23 unitats de Suport Logístic Sanitari que serviran per a trasllats urgents i no urgents i que portaran els equipaments necessaris per donar resposta a accidents amb múltiples afectats i per traslladar psicòlegs o òrgans i abordar situacions extraordinàries d’emergència. També es destinaran 28 ambulàncies polivalents que transportaran pacients de baixa complexitat o persones amb un pes superior als 170 quilos. Finalment, hi haurà 22 unitats llançadores, que són elèctriques, exclusivament per traslladar als seus domicilis pacients que hagin rebut l’alta hospitalària o fer trasllats a ambulatoris pròxims.
Des del SEM es remarca que les ambulàncies tenen una vida útil de 10 anys i que la majoria de les que estan en funcionament van començar el servei fa 11 anys. Per aquesta raó es va realitzar una macroinspecció a l’espera de l’entrada en vigor del nou contracte per conèixer el seu estat. Amb la concessió actual es disposa de nous vehicles.
Tecnologia avançada
Una de les principals novetats de les ambulàncies d’emergència és la incorporació de tecnologia sanitària avançada que permet fer una orientació diagnòstica més precisa al mateix lloc de l’incident. Així, es faran ecografies i analítiques de sang amb un resultat immediat que facilitarà iniciar un tractament de forma immediata i acudir al centre hospitalari més adequat segons la gravetat del pacient, tal com explica, la directora del SEM, Anna Fontquerni.
En aquest sentit, Fontquerni assenyala que, ja a les ambulàncies, es podrà aclarir si el pacient pateix una infecció o una anèmia greu, així com una hemorràgia interna, per la qual cosa «es podrà prendre una decisió en temps real més ràpida i segura». A més, ha afegit que aquest nou model assistencial significa «un abans i un després» en el trasllat de pacients, amb un «important salt qualitatiu» dels professionals.
Anna Fontquerni recorda que es podrà donar cobertura de forma simultània a més serveis i que els professionals sanitaris estan més ben preparats per atendre «uns pacients que han canviat la seva manera de demandar aquest transport en els últims 10 anys».
Nous elements
Les ambulàncies també incorporen altres elements com monitor-DEA, material per fer torniquets, millores de retenció infantil i de transport especialitzat, una motxilla per a la gestió d’incidents amb múltiples afectats i vehicles amb ordinadors actualitzats. A més, hi haurà més canals de ràdio per al sistema d’emergències i augmenta de 20 a 100 els compartits amb altres cossos de seguretat i emergències.
Els nous vehicles disposen de més llums, en zones laterals, frontals i posteriors, una imatge totalment renovada que garanteix més visibilitat i seguretat tant de dia com de nit a més de 500 metres de distància i més elements reflectors. Cada ambulància comptarà amb un aparell que funciona amb aire i genera un so imperceptible per als humans però no per als animals, que d’aquesta manera no creuaran la carretera davant una emergència.
Més personal
El nou contracte de transport sanitari també suposa la contractació de 600 tècnics. Des del SEM es remarca que el model se centra en una planificació amb criteris tècnics que inclouen dades des del 2016 i les necessitats dels pacients. També s’han tingut en compte canvis demogràfics i d’orografia del territori. A partir d’aquesta informació l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha elaborat un mapa interactiu per a la distribució del transport sanitari garantint una «cobertura més eficient».
L’any passat el SEM va gestionar uns 2,8 milions d’alertes sanitàries, que es van traduir en 2,1 milions d’incidents. Un 52% d’ells es van resoldre sense necessitat de mobilitzar ambulàncies ni metges assistencials. De mitjana, el sistema atén 7.600 alertes diàries i uns 6.000 incidents.
