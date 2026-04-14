Accident mortal
Tanquen la via d’escalada de Montserrat on va morir un home aquest dissabte
El Patronat de la Muntanya de Montserrat desequiparà el sector del Columpi, on va tenir lloc l’accident
Eduard Font Badia
El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha tancat l’accés i desequiparà definitivament el sector d’escalada del Columpi, on dissabte hi va haver una caiguda de pedres que va provocar la mort d’un jove de Barcelona i ferides greus a la seva acompanyant de Badalona. La dona encara s’està recuperant de les ferides a l’Hospital de Bellvitge.
Arran d’una inspecció feta per la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) dels Mossos d’Esquadra a conseqüència de l’accident de dissabte, s’ha constatat que diverses vies d’escalada presenten un risc elevat de caiguda de pedres de diferents dimensions. L’observació es va dur a terme l’endemà de l’accident a la zona, mitjançant un reconeixement aeri amb helicòpter policial i una inspecció sobre el terreny a peu de via.
Diverses vies amb risc elevat
Durant aquesta revisió es va detectar que les vies identificades, Lady Sue, La Gordi, Del Xavi, La Fácil i de la Marta, es troben en un entorn especialment inestable, amb nombrosos blocs i fragments de roca acumulats al llarg del canal i en punts elevats de la paret. En alguns casos, aquests materials han quedat retinguts per petits arbustos o irregularitats del terreny, fet que incrementa el risc que es desprenguin en qualsevol moment. A més, aquest mateix dimarts s’ha estat fent una inspecció amb drons per part de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Davant d’aquesta situació, i amb l’objectiu de prevenir nous accidents, s’ha procedit al tancament preventiu del sector d’escalada afectat. La zona ha estat senyalitzada provisionalment amb cinta policial per advertir del perill els usuaris que s’hi puguin acostar, i es preveu reforçar la senyalització amb cartells informatius visibles. El parc natural recorda als escaladors i visitants la importància de respectar les restriccions temporals i la senyalització de seguretat, especialment en zones on hi ha risc natural de despreniments. Aquestes mesures tenen com a finalitat preservar la seguretat de les persones i garantir una pràctica responsable de les activitats de muntanya.
Una de les vies amb més escaladors
Des del Patronat de la Muntanya de Montserrat s’ha «lamentat profundament el terrible accident», però reconeixen que «no es poden revisar les gairebé 4.000 vies d’escalada que té Montserrat. Les revisions als llocs on hi ha gran afluència de públic, com el monestir, els aparcaments o les coves, es fan periòdicament, però a la resta és impossible», segons Xavier Aparicio, gerent del Patronat.
La zona on va tenir lloc l’accident de dissabte, la de Can Jorba, «és una de les més conegudes, una de les que concentra més escaladors». Segons Aparicio, és molt propera a un aparcament «que gairebé sempre és ple». Hi ha zones de la muntanya on l’escalada està més controlada, «regulada per qüestions com la nidificació d’algunes aus, però no és el cas del sector afectat, on l’escalada era lliure».
Ara estaran a l’espera dels resultats de l’anàlisi que puguin fer els tècnics, però en «pocs dies es procedirà a desequipar les vies». Primer estudiarem a qui pertanyien, per comunicar el fet, i després es desinstal·laran.»
