Important avenç mèdic
Desè cas de curació del VIH després d’un trasplantament de cèl·lules mare
Un home d’Oslo segueix sense rastre del virus quatre anys després d’haver deixat la medicació amb antiretrovirals. L’avenç, amb participació de l’IrsiCaixa, obre la porta a estratègies terapèutiques menys invasives i aplicables a tots els infectats.
Patricia Martín
Un total de 10 persones al món han aconseguit eliminar del seu cos el VIH, una cosa que fa 15 anys semblava impossible. Això sí, han necessitat sotmetre’s a un trasplantament de cèl·lules mare perquè tenien un càncer hematològic i aquesta intervenció els ha deslliurat del virus que el 2024 va provocar la mort de 630.000 persones a tot el planeta. La revista Nature Microbiology va publicar ahir l’últim cas de curació: un home d’Oslo de 62 anys que va rebre un trasplantament de cèl·lules mare procedent del seu germà i quatre anys després d’haver deixat la medicació, els tractaments antiretrovirals, continua sense rastre perceptible del virus.
Aquest nou cas demostra que el que el 2009 semblava una fita irrepetible, la curació de l’anomenat pacient de Berlín, Timothy Ray Brown, ja no és només un somni o un cas atípic. Deixar enrere el VIH és possible i aquests 10 casos permeten «entendre millor com es produeix la curació i avançar cap a estratègies més aplicables a totes les persones amb el VIH», segons explica Javier Martínez-Picado, investigador d’IrsiCaixa, entitat que ha participat juntament amb l’Hospital Universitari d’Oslo en el nou avenç científic.
De fet, el cas del primer pacient de Berlín va revifar l’interès científic per aconseguir una cura per al VIH i el 2014 es va crear IciStem 2.0, un consorci internacional coordinat per Martínez-Picado i dedicat a aquesta missió que, des d’aleshores, ha seguit 40 persones infectades i sotmeses a un trasplantament de cèl·lules mare. D’aquests, quatre ja han interromput el tractament amb antiretrovirals i mantenen el virus indetectable i sis més han sigut descrits fora del consorci, i són els 10 casos de curació coneguts fins avui.
Els marcadors virals
«I sabem que n’hi haurà més perquè entre els 40 pacients n’hi ha alguns en els quals s’està avaluant interrompre el tractament, per comprovar si poden controlar el virus sense medicació. I la retirada només es planteja quan els marcadors virals són extremadament baixos i la situació clínica és estable», indica al seu torn Maria Salgado, investigadora d’IrsiCaixa i IGTP.
Tots ells tenen en comú que el trasplantament ha reduït de manera significativa el seu reservori del VIH, cosa que altres intervencions mèdiques no aconsegueixen, ja que «el VIH també infecta el sistema immunitari, però amb el trasplantament el sistema immunitari del donant reemplaça el del pacient i, per això, les cèl·lules infectades van desapareixent», segons explica Salgado. A més, l’anàlisi conjunta dels casos demostra que és important que el donant tingui dues còpies de la mutació genètica CCR51,32, ja que aquesta situació impedeix l’entrada del virus a les cèl·lules.
En els casos en què el donant ha tingut una sola còpia o cap de la mutació, el virus ha reaparegut després de retirar la medicació, tret dels pacients coneguts com a Berlín 2 i Ginebra, que van aconseguir la curació malgrat que els seus donants no tenien la doble mutació. Això indica, segons els investigadors, que tot i que la doble mutació augmenta les probabilitats d’èxit, no és l’únic mecanisme implicat.
Possibles noves teràpies
L’avenç mèdic obre la via a estudiar teràpies menys invasives, que no requereixin un trasplantament per a la curació. De fet, el grup GREC d’IrsiCaixa explora si les teràpies CAR-T, que consisteixen a modificar les cèl·lules immunitàries del pacient perquè reconeguin una diana i que ja estan consolidades davant càncers hematològics, són aplicables per eliminar el VIH. No obstant, aquest estudi encara està en una fase molt inicial.
I altres equips estan investigant teràpies gèniques per modificar el gen CCR5 i introduir la mutació esmentada, però també es troben en etapes preliminars. «Aquests 10 casos demostren una cosa que fa tot just 15 anys semblava impossible, que el VIH es pot curar i possiblement aconseguirem alguna teràpia que obtingui el mateix que un trasplantament però que sigui menys invasiva», conclou Salgado.
