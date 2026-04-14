Crim masclista
Una dona mor apunyalada per la seva exparella a Còrdova
La víctima es trobava en el sistema Viogén. El presumpte agressor va ser arrestat després d’atrinxerar-se amb un matxet a l’immoble i inundar el portal de gas pebre.
Pilar Cobos
Una dona, de nacionalitat colombiana, va morir ahir al seu domicili del barri de la Fuensanta, a Còrdova, després de ser agredida amb una arma blanca. La Policia Nacional va confirmar que els fets van tenir lloc en un habitatge i que la morta es trobava en el sistema Viogén, de seguiment a víctimes de violència de gènere.
Emergències 112 Andalusia va assenyalar que, segons les primeres informacions dels testimonis, el presumpte agressor era l’exparella de la morta. Tots dos tenien entorn de 60 anys. Fonts judicials van confirmar a aquest diari que víctima i presumpte agressor havien de comparèixer ahir mateix en un judici per violència de gènere, després que ella el denunciés en els últims dies.
Després de l’agressió, l’home es va atrinxerar amb un matxet a l’interior de l’immoble on es trobaven els seus habitatges, al número 1 del passatge de la Virgen de Luna, i va inundar el portal de gas pebre. Per això, per detenir-lo va ser necessària la participació de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) de la Policia Nacional. Finalment, va ser arrestat fent servir la força en un replà de l’edifici.
Emergències 112 va detallar que el primer avís del succés es va donar entorn de les 09.08 hores pel 061. Els efectius sanitaris van desplaçar una UVI mòbil fins al lloc, tot i que finalment la víctima va morir com a conseqüència de l’agressió rebuda. De moment, no ha transcendit més informació sobre l’arma utilitzada.
Detenció violenta
Efectius de la Policia Nacional i dels bombers van acudir al lloc per atendre el que havia passat. En concret, el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis va ser alertat per la necessitat d’obrir la vivenda on es trobaven la víctima i l’agressor atrinxerat. Efectius del parc del Granadal van tenir el suport en la seva actuació de companys del parc central de bombers.
Finalment, els efectius sanitaris van confirmar la mort de la víctima al lloc. Fonts consultades per aquest diari van explicar que el gas pebre, que hauria sigut el que va utilitzar l’agressor, no va implicar risc d’explosió. Després del succés, la Policia Nacional i els bombers van acudir als habitatges de l’agressor i la víctima, que es localitzen en plantes consecutives de la mateixa comunitat de veïns.
La dona assassinada va denunciar el cap de setmana passat la seva exparella per presumpta violència de gènere. Estaven citats ahir per a la seva compareixença en un judici ràpid que s’havia de celebrar al jutjat de Violència sobre la Dona. La vista estava assenyalada a les deu del matí i el servei d’Emergències 112 Andalusia va rebre l’avís sobre l’agressió a les 9.08 hores, per tant, la dona hauria mort tot just una hora abans de resoldre la seva última denúncia contra el presumpte agressor. Tots dos eren veïns del número 1 del passatge de la Virgen de Luna. Ell tenia el domicili a la quarta planta i ella vivia a la tercera.
Les institucions mostren la seva repulsa
Reaccions
La condemna d’aquest crim no va tardar a tenir reaccions de repulsa. L’alcalde, José María Bellido, va condemnar en nom propi i de tota la corporació municipal l’assassinat masclista i va traslladar la seva pena pels fets. A més, va recordar que la investigació policial continua oberta i va anunciar la convocatòria d’un minut de silenci per avui a les 12.00 hores, davant els diferents centres de treball municipals com a mostra de rebuig.Per la seva banda, el president de la diputació, Salvador Fuentes, va lamentar el crim i va advertir que «la societat s’ha d’implicar més» i cal «educar més i millor els joves perquè no es cometin aquest tipus de delictes». També va reclamar prevenció, suport a la família i una condemna «amb tota la contundència del món».Finalment, CCOO de Còrdova es va concentrar davant de la seva seu per mostrar el seu rebuig. La seva secretària de Dona i Igualtat, Cristina Soler, va assenyalar que «avui [per ahir] ens convoca aquí el dolor, la ràbia i una profunda tristesa» i va remarcar que «aquest minut de silenci no és un silenci de resignació, sinó de denúncia».
