Canvi de nom

La Fundació Bofill passa a anomenar-se Equitat.org com a "declaració d’intencions"

L’entitat explica que continuarà "centrada en l’educació", "impulsant investigacions, programes i aliances per fer front a l’abandonament escolar i la segregació i promoure l’educació més enllà de l’escola"

Alumnes en un dia de classe a l'escola Parc de la Ciutadella del curs escolar 2025-26

Alumnes en un dia de classe a l'escola Parc de la Ciutadella del curs escolar 2025-26 / EPC

Helena López

Des d’aquest dimarts, la Fundació Jaume Bofill passa a anomenar-se Equitat.org. L’entitat, fundada el 1969 en ple franquisme, "incorpora la missió al nom" —apunta l’organització en un comunicat— per reivindicar "explícitament" una educació de qualitat i oportunitats "reals" per a tothom en un context de més complexitat social i polarització.

Des de l’entitat subratllen que es tracta només d’un canvi de nom (el logotip continuarà sent el mateix, un símbol d’igual, per reivindicar la igualtat i recordar que totes les persones mereixem el mateix respecte, dignitat i drets).

Contra l’abandonament escolar

Equitat.org —relaten— continuarà centrada en l’educació, "impulsant investigacions, programes i aliances per fer front a l’abandonament escolar i la segregació, promoure l’educació més enllà de l’escola, l’educació familiar i comunitària i l’aposta per una perspectiva d’equitat davant dels reptes digitals en educació".

El nou nom, prossegueixen, busca "fer arribar a tots els públics que millorar l’educació implica fer front a les desigualtats".

57 anys d’història

"Anomenar-nos Equitat.org és una declaració d’intencions", explica en el mateix comunicat el director de la fundació, Ismael Palacín. "Fa 57 anys que treballem per l’equitat i decidim posar-la en el nom de la fundació ara que moltes veus qüestionen que totes les persones mereixem la mateixa dignitat i els mateixos drets". "L’equitat és irrenunciable, indispensable per a la democràcia, per al progrés i per a l’excel·lència d’un país", afegeix, tot subratllant que "només amb equitat tindrem una educació de qualitat i una societat que promou el talent, que progressa i avança".

Palacín insisteix també que "és impossible construir sobre un país fracturat", amb un 35% de pobresa infantil, un 17% de segregació escolar o un 13,5% d’abandonament escolar prematur. "Ens neguem a acceptar que el món sigui una cursa entre guanyadors i perdedors", afegeix, destacant el paper de la societat civil "per impedir que la por, el prejudici o la llei del més fort marquin el camí".

