Inversió en natura
La Generalitat fa marxa enrere en la retallada del 48% en política ambiental
El secretari de Medi Ambient, Jordi Sargatal, assegura que la consellera Paneque s’ha compromès a ampliar la partida destinada a medi natural prevista en els pressupostos.
Guillem Costa
El Govern rectificarà la retallada del 48% prevista en la partida destinada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural en el projecte de pressupostos del 2026. Així ho va assegurar el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, en conversa amb EL PERIÓDICO. El dirigent de la Conselleria de Territori assegura que Sílvia Paneque s’ha compromès a corregir aquesta reducció si els comptes tornen a presentar-se.
«Es tracta d’una situació incorrecta i la consellera ja ens ha comunicat que es revisarà i que es tornarà a ampliar la partida destinada al medi natural i la protecció de la natura», defensa Sargatal. La idea, com a mínim, és mantenir el pressupost tal com estava, però no executar la retallada de què van alertar les entitats ambientals en les últimes setmanes.
Segons Sargatal, la retallada es va introduir «fa anys en un context de contenció pressupostària». No obstant, va quedar incorporat als pressupostos del Govern que finalment no van arribar a votar-se: «Es va fer en un moment de contenció i es va desplaçar per error al pressupost que s’havia d’aprovar, però no hi ha dubte que es modificarà».
El missatge de Sargatal arriba després que Ecologistes en Acció i la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN) denunciessin que el projecte pressupostari presentat pel Govern de Salvador Illa reduïa «de forma dràstica» els recursos destinats a les polítiques ambientals.
Segons l’anàlisi de les dues entitats, la partida per a la Direcció General de Polítiques Ambientals passava dels 75,78 milions d’euros consignats el 2023, en l’últim pressupost aprovat pel Govern de Pere Aragonès, a 39,15 milions en el projecte del 2026, cosa que suposa una retallada del 48,3%. En canvi, sí que s’incrementaven els fons dedicats a la transició energètica i a les polítiques hídriques.
Àrees clau
De la Direcció General de Polítiques Ambientals, comandada per Marc Vilahur, depenen àrees clau per a la protecció del territori com la gestió dels espais naturals protegits – inclosa la xarxa Natura 2000 i els parcs naturals i nacional –, que inclouen més del 30% del territori català; la conservació de la flora i la fauna i l’avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
Les organitzacions ecologistes van qualificar l’ajust de «molt greu», en un context de retrocés de la biodiversitat a Catalunya. Recorden que, segons l’últim Índex Planeta Vivo, les poblacions de fauna salvatge s’han reduït un 28%, i consideren que aquesta retallada evidenciava una orientació política contrària a la protecció ambiental. Ara, fonts consultades per aquest diari veuen amb bons ulls la modificació, però prefereixen ser cautes i esperar a veure una nova proposta de comptes.
En les últimes setmanes, la majoria d’organitzacions ambientals van avisar de la situació límit que travessen les polítiques de conservació. En un manifest sota el lema ‘La naturalesa no pot esperar’, reclamaven deu mesures urgents per començar a revertir la situació crítica de la biodiversitat a Catalunya. Entre aquestes, la recuperació d’un Departament de Transició Ecològica amb rang de vicepresidència i l’ampliació de 70 places dedicades a la gestió i conservació de la natura.
Sobre les vacants a les plantilles de gestió dels parcs naturals gestionats per la Generalitat, Sargatal assenyala que el Govern treballa per donar més estabilitat a les plantilles. «Existien places temporals amb la previsió que, una vegada creada l’Agència de la Natura, fos més senzill incorporar personal de forma estable», admet Sargatal. Però al no haver-se constituït encara aquest organisme, aquesta solució va quedar en l’aire just quan vencien 39 places. «Ara, aquestes places s’han convocat amb caràcter estructural per garantir l’estabilitat del servei», afirma Sargatal.
Assignatura pendent
Sobre el futur de l’Agència de la Natura, que acumula ja gairebé set anys de retard, Sargatal indica que la seva aprovació continua avançant i que encara hi ha marge per a l’acord amb els sectors que s’hi han posicionat en contra (agricultors, ramaders i propietaris de boscos): «Si es vol obrir diàleg, hi ha marge per trobar escenaris molt positius». Segons el seu parer, no pot permetre’s que determinats sectors tinguin «una majoria de bloqueig» i ha assegurat que es busca la fórmula per tirar-la endavant aquest any amb el «màxim consens possible»..
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum