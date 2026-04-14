En Ourense
La història de superació de Sandra i Antonio, de dormir al carrer a obrir un comerç de barri: "La primera nit vam dormir en un parc"
La seva botiga d’alimentació, que van inaugurar fa un mes al districte ourensà de San Francisco, dona raons per a l’esperança a aquest matrimoni, un valencià i una colombiana que van canviar Sevilla per Ourense el 2022. Van experimentar la duresa de la vida sense sostre i, després d’anys de dificultats, que van contrastar amb alegries com el naixement de la seva filla, ara afronten amb il·lusió una etapa nova. "Ha estat molt difícil"
Javier Fraiz
La recerca d’un anhel, el d’unes expectatives de vida millors, va empènyer Sandra Cava i Antonio Baena a travessar Espanya, l’estiu del 2022, i a recalar a Ourense, procedents de Sevilla. Més de 750 quilòmetres de viatge fins al nord, per procurar a la capital d'As Burgas una situació més pròspera que a la ciutat hispalenca, on el cost de l’habitatge i dels locals llastaven les seves oportunitats. Van fer aquell pas confiant en els consells de "suposats amics" —lamenta ell ara, amb la certesa que atorga el temps—, però els plans esperats no van sortir, d’entrada. La sort, que és atzarosa, va trigar a canviar de signe després de la seva arribada a Galícia.
"A l’agost es compliran quatre anys des que som aquí. Vam passar un mes i mig dormint al carrer. La primera nit, en un parc, al costat de la Cruz Roja", relaten. Després d’un temps a l’alberg, van continuar les dificultats, però almenys ja disposaven d’un sostre on refugiar-se. "Em va arribar una paga, vaig buscar una casa de lloguer i, a poc a poc, vam anar buscant feina, però no hi havia res. No hem pogut treballar fins ara", explica Sandra.
A vegades, cal escalar muntanyes i, després d’un cim, apareixen noves cotes per superar. Ho van intentar, però no van accedir a una manera de viure fins que la idea d’emprendre va il·luminar la fase actual del seu camí. "Ens ha costat feina. Hem trucat fins a les portes que no existeixen, hem lluitat com els gats", resumeix Antonio. "Ha estat molt difícil. Sobretot, la meva mare ens ha ajudat econòmicament, per poder obrir aquesta botiga i, abans, per poder pagar el lloguer, perquè no arribàvem a final de mes", enllaça Sandra.
Es compleix un mes des que van inaugurar una botiga d’alimentació al barri ourensà de San Francisco, al carrer Pena Trevinca. "Vam passar per aquí diverses vegades, vam veure que el local estava molt bé i ens vam preguntar: ¿Què és el que fa falta en aquest carrer? No hi havia on comprar per menjar", exposa Antonio. El seu negoci es troba en una illa de cases sense supermercats. És un punt de venda que resulta més proper i accessible per als veïns dels blocs pròxims. A les prestatgeries del seu local coincideixen diferents cultures i propostes culinàries.
Hi ha productes andalusos —pernil, 'pringá' casolana, mantega de llom, "que allà vola als esmorzars", ressalta l’home, olives o vins, entre altres articles—, així com de Galícia i de països llatinoamericans, com Colòmbia i Veneçuela. Per exemple, el dolç de guaiaba, la panela o l’aigua de coco. "Volem que la gent conegui aquest lloc i sàpiga que aquí hi ha una botiga de barri, on tenim una miqueta de tot. Si algú vol alguna cosa i no la tenim, que ens ho digui i l’hi portem", resumeix Antonio.
El comerç, el projecte d’aquesta parella, és un petit mercat que recorre el mapamundi dels llocs que defineixen la seva història: ell, valencià de naixement; ella, colombiana; tots dos, que es van conèixer a Sevilla, amb un marcat deix del sud. Entre els aliments d’Andalusia i Llatinoamèrica també hi ha espai per a productes típics de Galícia, com les bicas. El recorregut vital del matrimoni deixa empremta en el mateix nom de l’establiment, 'S&K'. La 's' és per Sandra, i la 'k', la primera inicial de la seva filla, una ourensana de naixement, ara fa tres anys.
Sandra i Antonio, amb 38 i 57 anys actualment, es van casar fa set mesos. L’alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, va oficiar el seu casament a l’ajuntament, tocant el piano per ambientar l’enllaç civil amb música nupcial. Va ser el fermall d’una relació sentimental que va començar fa sis anys. La nova etapa com a comerciants els insufla optimisme, tot i que no abandonen la cautela. Treballen cada dia, amb l’excepció del dimarts, i presten servei al veïnat els diumenges i dies festius.
Van aixecar la persiana quan la resta del carrer ja patia les conseqüències del tall de trànsit i les tanques d’obres pel gran esvoranc a Pena Trevinca, conseqüència del temporal de principis d’any. El tram ha estat restringit a la circulació més de dos mesos. "S’ha notat, perquè hi ha persones que anaven per l’altra vorera i no s’havien assabentat que som aquí. Amb l’obertura del carrer vindrà més gent, creiem", exposa Sandra.
"Les meves expectatives principals són sobretot per ella i la 'chiqui'", diu Antonio. La seva vida laboral ha estat diversa, en sectors i destins molt diferents: des de l’hostaleria i la fleca fins a feines en plataformes petrolieres. Sandra no va deixar de buscar feina a Ourense des que hi van arribar, però, per les seves circumstàncies, els intents previs a l’obertura del negoci no van resultar. "O no et trucaven o era impossible compaginar els cursos de formació amb la criança de la nena, que no va entrar a la guarderia fins aquest any i ha tingut problemes de salut. Té una discapacitat", comparteix la mare.
L’horitzó s’aclareix després del pas empresarial que Sandra i Antonio han fet. La parella que va travessar Espanya, i que va patir la cruesa d’haver de viure al carrer, somriu ara, amb la il·lusió renovada, al seu comerç de barri.
