La injecció anti-VIH, alternativa a la pastilla diària, arriba a Espanya
El fàrmac està finançat per als usuaris que no poden prendre la píndola oral per problemes de contraindicació o situació social.
El medicament està dirigit a usuaris sans per evitar la infecció
Nieves Salinas
Apretude (cabotegravir d’acció prolongada), la primera profilaxi de preexposició (PrEP) injectable cada dos mesos i que finança el Ministeri de Sanitat, ja està disponible a Espanya, que es converteix en el primer país de la UE a incloure aquesta innovació terapèutica per a persones VIH negatives amb alt risc d’adquirir la infecció per via sexual. El medicament, del laboratori ViiV Healthcare, ofereix una alternativa per a persones que no poden utilitzar la PrEP oral diària (la pastilla diària). A Espanya es notifiquen més de 3.000 nous diagnòstics del VIH cada any i, més de la meitat, es fan de manera tardana, segons es va dir ahir en la presentació del fàrmac a Madrid.
En la convocatòria hi va ser Ángel Rivero, metge expert en el VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, i director mèdic del Checkpoint de Barcelona; Eva Orviz, metge experta en VIH i ITS, i Christina Gabriel, directora general de ViiV Healthcare Espanya i Portugal.
El nou fàrmac, de prescripció i dispensació hospitalària, està indicat per reduir el risc d’infecció pel VIH adquirida per via sexual en adults i adolescents amb alt risc. Segons els especialistes, ampliar les estratègies de prevenció és clau per avançar en l’objectiu d’ONUSIDA de reduir en un 90% les noves infeccions del VIH abans del 2030.
En aquest context, ampliar les estratègies de prevenció és clau per avançar cap als objectius de reducció de noves infeccions, va indicar Ángel Rivero, que va explicar que deixar triar a l’usuari una nova opció fa que «se senti més segur i que el fàrmac tingui més eficàcia». La nova alternativa de prevenció està dirigida a usuaris sans per evitar la infecció, va remarcar.
La profilaxi està finançada pel Sistema Nacional de Salut per a persones per a qui la PrEP oral no és adequada, incloent-hi contraindicacions mèdiques, problemes d’adherència o situacions clíniques i socials que dificulten el compliment diari del tractament (com problemes mentals greus o consum problemàtic de drogues en context de sexe).
Els especialistes van detallar que la pastilla oral diària, disponible a Espanya des del novembre del 2019 i que compta amb 34.309 usuaris, ha demostrat ser molt eficaç. No obstant, encara quedaven reptes per cobrir. Segons les guies de GESIDA, es necessita una alta adherència a la pastilla oral diària perquè sigui efectiva. A més, altres possibles barreres identificades en l’ús de la PrEP oral serien la toxicitat, determinades condicions mèdiques i factors relacionats amb l’estil de vida.
L’adherència a la medicació és, precisament, «un factor crític en prevenció» i l’administració d’Apretude cada dos mesos pot facilitar que se segueixi el tractament, va explicar Orviz, que va recordar que la prevenció és clau per avançar cap a l’objectiu d’Espanya –en consonància amb ONUSIDA– de reduir en un 90% les noves infeccions del VIH abans del 2030.
El doctor Rivero va assenyalar que l’eficàcia de cabotegravir d’acció prolongada injectable per a PrEP es va avaluar en els assajos clínics que van comparar aquesta opció amb la pastilla oral diària amb tenofovir/emtricitabina. En l’estudi HPTN 083, fet en homes que tenen sexe amb homes i dones transgènere, la profilaxi injectable va reduir el risc d’adquisició del VIH en un 66% davant la PrEP oral diària. En l’assaig HPTN 084, fet en dones cisgènere, la reducció del risc va ser del 88%.
Més enllà dels assajos, les dades d’implementació en vida real, que inclouen més de 7.000 usuaris en diferents països i poblacions, mostren una efectivitat superior al 99% i resultats consistents en diferents perfils de risc. «Els assajos clínics han demostrat una reducció significativa del risc d’adquisició del VIH davant la PrEP oral diària, juntament amb una alta preferència de l’administració injectable», va apuntar l’especialista.
