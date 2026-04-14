Urbanisme
L’innovador dic submarí de Port Fòrum reposa en un solar de la Sagrera
El retard en les obres del port pels temporals d’hivern obliga a emmagatzemar 150 blocs de formigó en un solar al costat del pont de Bac de Roda.
Glòria Ayuso
Les grans peces que formaran el dic submarí que està construint Port Fòrum per protegir-se dels temporals descansen temporalment en un gran solar al costat de l’estació d’alta velocitat de la Sagrera. Es tracta de blocs de formigó en forma d’X, una cosa tan característica que els fan inconfusibles, i que per això sorprèn trobar-los tan ben disposats als terreny de la Sagrera, lluny del seu destí sota l’aigua.
L’explicació que ofereix Port Fòrum és senzilla: els mateixos temporals que aquest hivern han fuetejat el litoral barceloní han retardat la construcció del dic. El port afronta una important modernització per revitalitzar totes les seves instal·lacions, i fins a 15 milions d’euros els destina a la necessària obra de reforç de la seva gran muralla marina que el protegeix dels temporals. Les seves dimensions ho diuen tot: té 830 metres de longitud i es reforçarà amb 2.600 blocs, cadascun dels quals té un volum de 8 metres cúbics.
Preciament, reben el nom d’XBloc, amb referència directa a la seva forma, que busca difuminar l’impacte de les onades amb el seu efecte tridimensional. Port Fòrum és el primer port d’Espanya que opta per ells, a través dels serveis d’Enginyeria Reventós i Copcisa, perquè la seva forma a X en comptes del clàssic bloc de formigó quadrat busca un millor encaix de les peces. "Proporciona més estabilitat utilitzant menys material", destacava Port Fòrum en la presentació de l’obra, cosa que permet reduir un 40% el consum d’aquest material i en conseqüència també de les emissions de CO2 en la fabricació.
No obstant, fabricar i col·locar 2.600 blocs gegants no és una operació senzilla. Es va començar en el segon semestre de l’any passat. A mesura que es van fabricant, les peces s’han anat dipositant en un espai habilitat al costat del pavelló de la Mar Bella, per anar encaixant-se’n encaixant una a una al seu lloc al mar. "Es van entregant al ritme que avança l’obra", expliquen des de Port Fòrum. No obstant, aquest ritme s’ha alentit pel mal temps que ha caracteritzat aquest últim hivern, i davant l’arribada de noves peces i la imprevista acumulació, ha sigut necessari trobar un altre emplaçament temporal.
D’un dia per l’altre, als grans solars del pla urbanístic que envolta la nova estació d’alta velocitat de la Sagrera, al costat del pont de Bac de Roda i fins al carrer Huelva, s’han dipositat un mar de peces de formigó pertanyents al dic, que esperen el seu moment de ser transportades al litoral.
Sostre de graveta
Al solar es comptabilitzen prop de 150 grans blocs. Descansen sobre un llit de graveta, habilitat perquè les peces no estiguin en contacte amb el terreny, que podria entollar-se fàcilment amb les pluges. "No estava previst tenir-les per emmagatzemar en aquest punt, l’Ajuntament de Barcelona ha cedit aquest espai durant uns mesos", assenyalen des de Port Fòrum. La previsió és ara avançar de manera que al setembre ja no quedi cap d’aquestes peces fora del seu lloc.
Si les actuals previsions inicials aconsegueixen complir-se, el nou dic estaria a punt a finals del 2026. Les obres van començar el juliol de l’any passat amb la preparació i anivellat del fons marí per poder dipositar els nous blocs. En el seu conjunt, l’estructura de protecció davant Port Fòrum estarà submergida 9,3 metres sota el mar i sobresortirà a la superfície uns 2,7 metres més.
