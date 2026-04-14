Zohran Mamdani participarà amb un vídeo en la cimera progressista / SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Luis Ángel Sanz

Madrid

Els alcaldes progressistes de desenes de ciutats tindran un paper important en la Mobilització Global Progressista (GPM, per les sigles en anglès) que se celebrarà divendres i dissabte a Barcelona. L’organització ha intentat fins a l’últim moment que hi participés l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, una de les figures més importants de l’antitrumpisme als EUA, però finalment no viatjarà a Espanya. Sí que hi participarà almenys a través d’un vídeo, tot i que encara no es descarta una participació telemàtica en directe.

A més de Mamdani, sí que seran físicament a la Fira els alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, de Brussel·les, Philippe Close, de Roma, Roberto Gualtieri, d’Atenes, Haris Doukas, o de Muğla (Turquia), Ahmet Aras, entre 40 regidors més, la majoria europeus. La cimera ja té més de 3.000 inscrits i la confirmació de vuit primers ministres o presidents de Govern d’Europa, Amèrica i Àfrica. La primera GPM, que se celebrarà a Barcelona, està organitzada per la Internacional Socialista, que presideix Pedro Sánchez, el Partit Socialista Europeu (PES) i organitzacions com l’Aliança Progressista.

