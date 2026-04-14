Accident de trànsit
Mor una dona de 83 anys després de ser atropellada a Barcelona
El Periódico
Una vianant de 83 anys ha mort després de resultar ferida en un sinistre de trànsit ocorregut aquest dilluns 13 d’abril al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, han informat fonts municipals en un comunicat.
L’accident va tenir lloc poc després de les 11.00 hores a la confluència dels carrers Ciutat de Balaguer i Sant Màrius, on es van veure implicats un vehicle i la víctima. A conseqüència del sinistre, la dona va ser traslladada en estat greu a un centre hospitalari i ha mort durant la matinada.
Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, que s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de l’accident, així com equips del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són cinc les persones mortes en sinistres de trànsit a la ciutat de Barcelona en el que va de 2026.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà