Seccions

Accident de trànsit

Mor una dona de 83 anys després de ser atropellada a Barcelona

Diversos vehicles de la Guàrdia Urbana de Barcelona. / Europa Press / David Zorrakino

Una vianant de 83 anys ha mort després de resultar ferida en un sinistre de trànsit ocorregut aquest dilluns 13 d’abril al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, han informat fonts municipals en un comunicat.

L’accident va tenir lloc poc després de les 11.00 hores a la confluència dels carrers Ciutat de Balaguer i Sant Màrius, on es van veure implicats un vehicle i la víctima. A conseqüència del sinistre, la dona va ser traslladada en estat greu a un centre hospitalari i ha mort durant la matinada.

Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, que s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de l’accident, així com equips del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són cinc les persones mortes en sinistres de trànsit a la ciutat de Barcelona en el que va de 2026.

