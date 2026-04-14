Ordenança de patinets pròpia per a Manresa: multes de 200 euros per no dur casc, armilla i conduir amb menys de 16 anys
A les illes de vianants està totalment prohibida la circulació de patinets elèctrics, excepte si està senyalitzada; els usuaris hauran de desmuntar i portar-lo a peu
Les bicicletes sí que hi poden transitar, en tots dos sentits de la marxa
Francesc Galindo
Manresa estrena una ordenança per regular la utilització de patinets elèctrics genuïna per a la ciutat. Contempla multes de 200 euros per no dur casc, armilla reflectant, conduir el vehicle amb menys de 16 anys i transportar dues persones.
A les illes de vianants està totalment prohibida la circulació de patinets elèctrics, excepte si està senyalitzada; els usuaris hauran de desmuntar i portar-lo a peu. Les bicicletes sí que hi poden transitar, en tots dos sentits de la marxa.
L'aprovació definitiva es farà al ple de dijous després de tancar el període d'al·legacions, durant el qual s'han desestimat les de quatre ciutadans que no consideraven necessària l'armilla reflectant i s'han acceptat algunes propostes i desestima unes altres del Montepio de conductors, segons han explicat el regidor de Seguretat, Anjo Valentí i el regidor de Mobilitat, Joan Carles Carcia.
La normativa fa obligatori l'ús del casc, l'armilla reflectant i fixa en 16 anys l'edat mínima per conduir patinets. L'ordenança clarifica per on es pot circular: es prohibeixen els patinets a les illes de vianants, a les andanes centrals del Passeig i a places com Sant Domènec.
L'Ajuntament elevarà al Ple municipal d'aquesta setmana l'aprovació definitiva de la nova Ordenança de Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Després de superar el període d'exposició pública de 30 dies i un cop recollides i resoltes les al·legacions, el nou text entrarà en vigor pròximament. La normativa regula de manera integral l'ús de bicicletes i patinets elèctrics a la ciutat, amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat, millorar la convivència i protegir els vianants.
Període de gràcia
Un cop aprovada definitivament l'ordenança, s'obrirà un període de 15 dies hàbils abans de la seva entrada en vigor oficial, tal com marca la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. Superat aquest termini, el consistori iniciarà el procés sancionador per garantir el compliment íntegre de la normativa, excepte aquelles infraccions d'accés a illes de vianants, que no es multaran fins que estigui col·locada la senyalització informativa, entre finals de maig i principis de juny.
La nova normativa adapta i complementa les directrius estatals, establint noves obligacions clau per augmentar la protecció i la seguretat viària. En aquest sentit, es fixa en 16 anys l'edat mínima permesa per conduir patinets elèctrics. Per circular amb bicicleta per la calçada o carrils bici, l'edat mínima és de 12 anys.
L'ús del casc de seguretat i l'armilla reflectant serà totalment obligatòria per a totes les persones usuàries de patinets en l'àmbit urbà. Aquests vehicles també hauran de disposar de llums, elements reflectants i un sistema de frens adequat. Un dels eixos de l'ordenança és clarificar els espais de trànsit, de bracet amb la rebaixa del límit de velocitat genèric en via urbana a Manresa, que va passar de 50 km/h a 30 km/h.
Prohibit per les voreres
Els patinets tenen completament prohibida la circulació per les voreres. Han de circular preferentment per les vies ciclistes o, en defecte d'això, per la calçada. Existeix una única excepció: els menors de 12 anys podran circular per zones de vianants sempre que vagin acompanyats d'un adult, respectant els vianants i a una velocitat màxima de 10 km/h.A les illes de vianants està totalment prohibida la circulació de patinets elèctrics, excepte si està senyalitzat; els usuaris hauran de desmuntar i portar-lo a peu. Les bicicletes sí que hi poden transitar, respectant els sentits de la marxa. A les zones de prioritat per a vianants hi poden circular bicicletes i patinets en tots dos sentits, amb una velocitat màxima de 20 km/h (o inferior si està senyalitzada), donant sempre preferència als vianants.
No a les andanes centrals del Passeig
A les andanes centrals del Passeig de Pere III no s’hi podrà circular per cap concepte, ni tampoc en llocs com la plaça de Sant Domènec. En el tram dels laterals del Passeig (entre Neus Català i Muralla), només s’hi podrà anar en un sol sentit, compartint la lògica dels vehicles motoritzats.
A més, en cas d’alta densitat de persones al carrer, els conductors d’aquests vehicles estan obligats a desmuntar i continuar a peu quan es trobin a les zones de priorització de vianants, com per exemple al carrer Sobrerroca o al Born.
L’impuls d’aquesta nova normativa respon a la necessitat d’ordenar la nova realitat de la mobilitat urbana posant les persones al centre. L’objectiu és doble: d’una banda, garantir la seguretat viària i reduir la sinistralitat exigint nous elements de protecció clau als conductors de patinets; i, de l’altra, pacificar l’espai públic per afavorir una convivència cívica real.
D’aquesta manera, l’Ajuntament vol protegir especialment els col·lectius més vulnerables i assegurar que el vianant continuï tenint la prioritat absoluta i tranquil·litat als carrers de Manresa.
Règim sancionador
L’incompliment d’aquestes normes, recollides al règim sancionador, comportarà multes que oscil·len entre els 100 i els 500 euros, podent arribar als 1.000 euros en casos greus com l’alcoholèmia.
L’Ajuntament instal·larà nova senyalització per indicar de manera visual i evident la funcionalitat i restriccions de cada carrer. Així mateix, el govern municipal desplegarà una campanya de comunicació i conscienciació per garantir que tots els ciutadans en coneguin les normes. Tota la informació sobre la nova ordenança estarà disponible a la web de l’Ajuntament, a l’apartat de mobilitat.
