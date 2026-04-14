Violència infantil

El pederasta del Raval accepta 83 anys per violar i prostituir una menor

El processat, a més de la condemna de presó, haurà d’indemnitzar la víctima, que estava sota guarda de la DGAIA, amb 100.000 euros.

Teófilo Lapeña, l’agressor de la menor i principal acusat de la xarxa de pederàstia del Raval. | EL PERIÓDICO

Teófilo Lapeña, l’agressor de la menor i principal acusat de la xarxa de pederàstia del Raval. | EL PERIÓDICO

Germán González

Barcelona

Teófilo Lapeña, un electricista de 45 anys, va admetre que va violar durant mesos una menor de 12 anys que estava sota guarda de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), que va filmar aquestes trobades, que van tenir lloc al seu domicili del barri del Raval de Barcelona, i que la va oferir a altres adults per xarxes perquè tinguessin sexe amb ella. Per això va acceptar ahir una pena de 83 anys de presó en el judici per conformitat que es va celebrar a la Secció Segona de l’Audiència de Barcelona.

En un inici, la fiscalia demanava una pena de 107 anys de presó per al processat. No obstant, l’advocada de Lapeña va arribar a un acord amb el Ministeri Públic i l’acusació particular, que representa la víctima, per acceptar una condemna de 83 anys de presó pels delictes d’agressió sexual a menor de 16 anys de manera continuada, assetjament de menor i exhibició obscena davant menor d’edat, així com de ser cooperador necessari en altres violacions. L’acord permet agilitar el procés i evitar que la víctima torni a declarar.

El tribunal ha tingut en compte «l’actuació conjunta de dues o més persones» en aquestes agressions sexuals i l’«especial vulnerabilitat de la víctima» quan van començar aquestes trobades, ja que ella tenia 12 anys i era en un centre de menors de l’Hospitalet. A més, Lapeña haurà d’indemnitzar amb 100.000 euros la víctima pels danys morals provocats per aquestes agressions sexuals i la resta d’abusos a què va ser sotmesa pel processat, com la distribució de les imatges i obligar-la a tenir sexe amb altres persones. La sentència de conformitat li imposa així mateix 10 anys de llibertat vigilada després de sortir de la presó i la prohibició d’acostar-se a menys de 1.000 metres o de comunicar-se per qualsevol via amb la víctima en un termini de cinc anys després del compliment de la pena privativa de llibertat.

Notícies relacionades

D’acord amb la legislació penal espanyola, Lapeña complirà un màxim de 20 anys a la presó, tot i que la xifra podria augmentar, ja que té dues causes més pendents al jutjat d’instrucció 7 de Barcelona: una, per agressió sexual a la mateixa nena i a un altre menor; i una altra per agredir sexualment i induir a la prostitució set menors més.

