Violència infantil
El pederasta del Raval accepta 83 anys per violar i prostituir una menor
El processat, a més de la condemna de presó, haurà d’indemnitzar la víctima, que estava sota guarda de la DGAIA, amb 100.000 euros.
Germán González
Teófilo Lapeña, un electricista de 45 anys, va admetre que va violar durant mesos una menor de 12 anys que estava sota guarda de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), que va filmar aquestes trobades, que van tenir lloc al seu domicili del barri del Raval de Barcelona, i que la va oferir a altres adults per xarxes perquè tinguessin sexe amb ella. Per això va acceptar ahir una pena de 83 anys de presó en el judici per conformitat que es va celebrar a la Secció Segona de l’Audiència de Barcelona.
En un inici, la fiscalia demanava una pena de 107 anys de presó per al processat. No obstant, l’advocada de Lapeña va arribar a un acord amb el Ministeri Públic i l’acusació particular, que representa la víctima, per acceptar una condemna de 83 anys de presó pels delictes d’agressió sexual a menor de 16 anys de manera continuada, assetjament de menor i exhibició obscena davant menor d’edat, així com de ser cooperador necessari en altres violacions. L’acord permet agilitar el procés i evitar que la víctima torni a declarar.
El tribunal ha tingut en compte «l’actuació conjunta de dues o més persones» en aquestes agressions sexuals i l’«especial vulnerabilitat de la víctima» quan van començar aquestes trobades, ja que ella tenia 12 anys i era en un centre de menors de l’Hospitalet. A més, Lapeña haurà d’indemnitzar amb 100.000 euros la víctima pels danys morals provocats per aquestes agressions sexuals i la resta d’abusos a què va ser sotmesa pel processat, com la distribució de les imatges i obligar-la a tenir sexe amb altres persones. La sentència de conformitat li imposa així mateix 10 anys de llibertat vigilada després de sortir de la presó i la prohibició d’acostar-se a menys de 1.000 metres o de comunicar-se per qualsevol via amb la víctima en un termini de cinc anys després del compliment de la pena privativa de llibertat.
D’acord amb la legislació penal espanyola, Lapeña complirà un màxim de 20 anys a la presó, tot i que la xifra podria augmentar, ja que té dues causes més pendents al jutjat d’instrucció 7 de Barcelona: una, per agressió sexual a la mateixa nena i a un altre menor; i una altra per agredir sexualment i induir a la prostitució set menors més.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum