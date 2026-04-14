Sense caiguda de vendes

Les roses seran un 2% més cares aquest Sant Jordi per la pujada del preu del combustible dels avions

Mercabarna-Flor calcula que es vendran 7 milions de flors a Catalunya, i la majoria seran d’origen colombià, com l’any passat

Roses de Sant Jordi.

Roses de Sant Jordi. / RICARD CUGAT / Delegaciones

Toni Sust

Barcelona

Mercabarna-Flor espera un molt bon Sant Jordi, el millor de la història en afluència ciutadana, tenint en compte que se celebra entre setmana i que ja ha passat la Setmana Santa. Així ho han explicat aquest dimarts la tinenta d’alcaldia de Barcelona i presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, i el president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna-Flor, Miquel Batlle.

Totes les diades que se celebren entre dimarts i divendres són més favorables, ha subratllat Batlle, que ha explicat que el preu de les roses pujarà aquest any prop del 2% per dos motius: l’augment del preu del querosè, el combustible que fan servir els avions que traslladen les roses des de l’Equador i Colòmbia; i l’increment del salari mínim colombià en un 23,8% a partir d’aquest 2026.

En realitat, l’increment de preu per als majoristes és del 5%, però Batlle ha explicat que el sector assumeix part d’aquesta diferència, per la qual cosa, per al consumidor, la pujada queda en aquest 2%. Es calcula que el preu d’una rosa considerada de qualitat és de 5 euros com a mínim i, si se’n busca una d’autor, de 8 a 20 euros.

Sense roses a Catalunya

Batlle ha vaticinat que aquest augment no fa preveure una baixada de les vendes, ja que s’espera que la gent ho assumeixi. S’espera una venda de 7 milions de roses per Sant Jordi a tot Catalunya, de les quals 2,3 milions seran subministrades per Mercabarna-Flor.

Notícies relacionades

El 80% de les roses de Sant Jordi seran d’origen colombià, un 15% de l’Equador i un 5%, holandeses. Gairebé no hi ha roses catalanes, ha afirmat Batlle, una cosa que ja no és notícia. Només consta un productor a Santa Susanna (Maresme), que produeix 20.000 roses, una xifra menor.

  1. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  2. Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
  3. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  4. Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
  5. Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
  6. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  7. Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
  8. Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà

Recuperen a Martorell un vehicle robat al Port de Barcelona

Recuperen a Martorell un vehicle robat al Port de Barcelona

Aquests abonaments de transport de Barcelona caduquen el 30 d’abril

Aquests abonaments de transport de Barcelona caduquen el 30 d’abril

Una olla al foc s'incendia i causa un petit foc en un pis de Manresa

Una olla al foc s'incendia i causa un petit foc en un pis de Manresa

Les roses seran un 2% més cares aquest Sant Jordi per la pujada del preu del combustible dels avions

Les roses seran un 2% més cares aquest Sant Jordi per la pujada del preu del combustible dels avions

La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola evita una ocupació

La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola evita una ocupació

L'acció en cas de maltractament infantil es revisa al Berguedà

L'acció en cas de maltractament infantil es revisa al Berguedà

La Fundació Bofill passa a anomenar-se Equitat.org com a "declaració d’intencions"

La Fundació Bofill passa a anomenar-se Equitat.org com a "declaració d’intencions"

L’associació majoritària de jutges exigeix a Bolaños "respecte" per dir que el processament de Begoña Gómez ha causat "vergonya" a la carrera

L’associació majoritària de jutges exigeix a Bolaños "respecte" per dir que el processament de Begoña Gómez ha causat "vergonya" a la carrera
