La Rambla serà la primera zona d’excel·lència de terrasses de BCN
El programa municipal, que es posarà en marxa el febrer del 2027, aposta pel disseny i la identitat local per regular el mobiliari i acabar amb els excessos. Seran en total 322 taules, una reducció del 16% respecte a aquest any.
El pla, pactat amb els restauradors, unificarà el disseny i el color dels para-sols
Patricia Castán
Barcelona va plantejar en la seva ordenança del 2018 crear ‘Zonas de Excel·lència de Terrasses’ per posar fi al caos que impera en alguns dels seus grans eixos, aportant disseny i millorant la imatge de la ciutat. Finalment, l’ajuntament ha anunciat aquest dilluns que la Rambla serà la primera d’aquestes zones, amb un llibre d’estil propi que posi límit als excessos, harmonitzi el paisatge urbà i reforci la seva identitat com a via emblemàtica. Afectarà les seves futures 322 taules, després d’un acord en la xifra amb el sector de la restauració, que suposa una reducció del 16% de l’oferta prèvia a la reforma. I la seva estrena està prevista el febrer del 2027, quan l’eix quedi llest.
Per aconseguir una imatge única es convocarà també un concurs públic en col·laboració amb Adi-FAD i Arquin-FAD per triar alguns elements. La iniciativa s’enlaira en plena obra d’execució de les obres del tram central del passeig, que han forçat la suspensió temporal de les llicències dels bars i restaurants afectats. Arriba després del doble consens amb Amics de la Rambla i el Gremi de Restauració de Barcelona.
Perquè totes les parts han pactat que finalment hi hagi 322 taules (amb quatre cadires), en lloc de les 382 que hi havia abans de la reforma de l’eix, però per sobre de les 244 que va plantejar inicialment l’ajuntament. És a dir, una reducció del 16%, i no del 36%. Equivalen a un aforament de 1.288 cadires.
Però a més hi ha quòrum sobre la ubicació i com. Així, ja s’han triat diversos models de cadires i taules entre les quals podrien triar els operadors, i amb preus assumibles, i també el model de para-sol, que serà únic, de gran format i color crema.
L’alcalde Jaume Collboni ha recordat que durant el seu mandat una de les seves primeres decisions va ser accelerar el termini d’obres de la Rambla, per executar-la en tot just tres anys. En aquest sentit assegura que tots els treballs van al ritme previst, així com les "milers de petites decisions" que ha calgut anar prenent per assegurar que la "rambla sigui dels barcelonins", encara sabent que seria una "tasca titànica".
En aquest context, ordenar l’oferta de l’hostaleria és un dels reptes municipals. L’alcalde creu que cal "lluitar contra la banalització" de l’espai públic, i les zones d’Excel·lència seran una eina clau. El concepte vol unir qualitat, disseny, estètica i l’equilibri de zones de passada i de trobada, ha explicat. "L’estètica de la Rambla es cuidarà al detall".
L’ajuntament anirà de la mà dels arquitectes i dissenyadors del FAD, però el primer pas serà la tramitació per decretar la zona d’excel·lència en la Comissió Tècnica de Terrasses de Barcelona que s’ha convocat divendres vinent per avalar la proposta, amb idea que segueixi el seu curs i estigui aprovada abans de l’estiu. El nou model s’encaixarà en el pla de guanyar un 33% d’espai per als vianants que ja va anunciar l’ajuntament sobre la reordenació de la Rambla.
Generar una identitat
El director del gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha remarcat que la idea d’aquestes zones va partir de la mateixa patronal per millorar l’estètica dels vetlladors ja el 2017. "Ens sentim pares de les zones d’excel·lència", ha dit, defensant que cada eix tingui la seva identitat i que sigui una "figura excepcional per embellir i millorar" espais importants.
Pallarols va afegir que els restauradors han patit les conseqüències de les obres, i la nova etapa s’ha d’enfocar en la qualitat i recuperar el pols econòmic. També es va mostrar satisfet de l’acord sobre la xifra de taules, que permet la "viabilitat" dels negocis. Les 322 es podran disposar en mòduls de quatre o sis taules. El màxim per a un mateix operador serà de 24 taules.
La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha precisat que la retallada es concentra en la part alta, d’on desapareixen tres vetlladors, mentre que a la resta s’ha aplicat "bisturí" per intentar la mínima afectació.
El projecte de la zona d’excel·lència incorpora un llibre d’estil que s’ha treballat amb dues associacions del FAD d’una banda, i amb Amics de la Rambla i els restauradors. El document parteix que les terrasses contribueixin a generar un "ritme visual continu a llarg del vial", apostant per la coherència.
Els principals punts que aborda el llibre d’estil que ja s’ha creat són elements bàsics com para-sols, cadires i taules, però també elements opcionals com mobles auxiliars, pissarres, il·luminació, estufes, pantalles de protecció de vent i posteriors. El llibre defineix les mesures, i les característiques materials, definint ventalls de colors i qualitats, que han de facilitar la compra per part dels empresaris.
Els protectors han de ser enrotllables, no rígids i "el màxim possible transparents". Mentre que els para-sols "crearan un pla horitzontal que vol ser homogeni al llarg de la Rambla". En canvi, les taules i cadires disposen de diversos models, però diferenciats per colors i formats dins d’un ventall de propostes. Es proposa com a material el propilè, que ha demostrat la seva qualitat i durabilitat, per a cadires apilables, amb suport i recolzabraços, evitant tamborets.
A més, es podran incorporar fundes i coixins per facilitar la identificació dels establiments, de colors a escollir dins del llibre d'estil, entre el crema, ocre, teula i sorra, segons el pantone que es mostra. Quant al "soroll visual", es regularà que només es col·loqui la identificació de l'establiment a la pissarra i el suport tèxtil de la cadira, sense publicitat ni marques en cap element. Es detalla que les estovalles siguin tèxtils, sense estampats, i en color blanc o de la carta de colors establerta.
El consistori remarca també l’obligatorietat de desmuntar diàriament i deixar recollit tot el material de terrassa excepte el para-sol, que sí que pot quedar plegat a l’espai d’ús públic, a partir de l’hora de tancament de l’establiment.
Collboni també ha destacat que més enllà de la reurbanització, durant el mandat s’hagin desbloquejat tres projectes importants per a la Rambla i que afectaran el seu contingut cultural. El Teatre Capitol (adquirit pel consistori), Foneria de Canons (amb projecte en marxa per ser centre d’art digital des de la Generalitat) i la reforma del teatre Principal des de la iniciativa privada. Així com les reformes previstes al mercat de la Boqueria, entre d’altres.
Els pròxims mesos
Es pot destacar que en els últims mesos s’han anat retirant terrasses al ritme de les obres, per tornar gradualment, tot i que queden per davant 10 mesos d’afectacions. En l’actualitat l’eix aglutina 62 locals d’hostaleria (representen un 30% dels seus negocis), la meitat dels quals tenen llicència de terrassa.
Les futures terrasses cobertes es distribuiran en un espai més generós. Es pot recordar que anteriorment en els trams més congestionats el pas era només de 2,4 metres, i en molts casos de poc més de 3. Al retardar les terrasses i passar a col·locar-les entre els arbres i no davant seu com era usual, es triplicarà la zona central de passada fins als 8,5 o 9,6 metres (segons els trams), com va informar el consistori.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum