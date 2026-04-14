Tres encaputxats assalten un estanc de Castellfollit de la Roca i s’enduen tabac per valor de més de 9.000 euros

Els lladres van rebentar una finestra a pedrades i van cometre el robatori en només 24 minuts

Vehicle dels Mossos d'Esquadra. / ACN

Eva Batlle

Castellfollit de la Roca

Tres encaputxats van assaltar la matinada de divendres l’estanc de Castellfollit de la Roca i es van endur diners i 197 cartons de tabac, amb un valor que superaria els 9.000 euros.

El robatori amb força va ser ràpid. Els assaltants van trencar una finestra a cops de pedres de grans dimensions i, després d’arrencar els vidres amb alguna eina metàl·lica, es van poder colar a l’interior del local. Es tracta d’una finestra rodona situada aproximadament a un metre i mig d’altura.

L’alarma de l’establiment es va disparar, però els lladres van tenir prou temps per endur-se el botí. Així i tot, no van poder entrar al magatzem ni accedir a altres zones del local. Després, van fugir.

En només 24 minuts

Arran dels fets, els Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins a la zona. Les càmeres de seguretat van captar els autors entrant a les 2.42 hores i sortint a les 3.06, en el que va ser un robatori exprés de 24 minuts.

Aquest estanc de Castellfollit de la Roca va obrir fa aproximadament un any i mig i, segons han confirmat els responsables del negoci, és la primera vegada que pateix un robatori. Ara, els propietaris es plantegen reforçar encara més les mesures de seguretat, especialment en aquesta finestra rodona, lamenten. El local ja disposa d’alarma i càmeres de vigilància.

Notícies relacionades

Investigació oberta

La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Olot s’ha fet càrrec de les indagacions. Les imatges gravades poden ser clau per identificar els autors, igual que altres càmeres que pugui haver-hi al municipi per intentar determinar el vehicle amb què van fugir. De moment no s’han practicat detencions, confirmen des del cos policial.

  1. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  2. Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
  3. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  4. Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
  5. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  6. Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
  7. Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
  8. Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà

Regularització de migrants a Espanya: claus de la legalització i la seva publicació al BOE

Desapareix la rajola eròtica amb vulves i penis del pont d’obra del canal de la Mina a Manresa

Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força

PSC i ERC pacten que Barcelona pagui 10 milions per obres per aïllar façanes i canviar finestres en habitatges

Surten de Manresa amb furgonetes, se'n van a robar coure a Cantabria, i acaben detinguts per la Guàrdia Civil

Els regidors del PSC de Ripoll rebutgen el seu cessament: "És una decisió unilateral"

El Clínic publica una guia per atendre les persones trans: "El professional s’ha d’adreçar al pacient pel seu gènere sentit, encara que no sigui el mateix que el de la targeta sanitària"

