Vol nupcial de formigues alades a Barcelona: així ha estat l'espectacle
Aquest fenomen curiós s'ha registrat als voltants de l'Observatori Fabra
La inestabilitat tèrmica dels últims dies ha propiciat un vol nupcial de formigues alades als voltants de l'Observatori Fabra de Barcelona, que ha captat el meteoròleg Alfons Puertas. Un fenomen que es pot observar a la primavera i a la tardor, just en el canvi d'estació.
Els insectes durant aquest vol nupcial solen colar-se en habitatges o en vehicles, si troben finestres o portes obertes. Un comportament i una quantitat d'individus que hi haurà qui consideri fora del normal, però que no té res d'excepcional. La biologia té una explicació per a aquest fenomen: és una evidència més del canvi de temps i se sol produir a la tardor i a la primavera.
L'entomòleg Eduardo Galante, catedràtic de Zoologia de la Universitat d'Alacant, indica que "és normal que surtin els nous mascles i femelles del formiguer i formin l'eixam, conjunts més o menys grans d'individus que volen per reproduir-se".
"Sol ser breu"
Afegeix que, tot i que depèn de l'espècie, "sol ser breu, qüestió d'hores", si bé és cert que "pot sorgir en diferents moments, segons el formiguer o la colònia, per la qual cosa pot donar l'aparença que el fenomen és més llarg".
Té molt a veure amb les precipitacions perquè "la terra s'estova i revifen les noves formigues".
Es tracta, per tant, d'un comportament que forma part de la naturalesa d'aquests insectes, que són innocus per a les persones, i amb el qual cal conviure des de la mera observació, atès que simplement són éssers vius completant el seu cicle vital.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà