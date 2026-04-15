Radicals al futbol
Barcelona estudiarà crear un pla amb el Barça per controlar els grups de ‘hooligans’ en grans partits
L'ajuntament aprova a proposta dels Comuns elaborar un nou dispositiu per reconduir concentracions i reduir molèsties per consum d'alcohol, soroll i brutícia als carrers, en especial en encontres europeus
Jordi Ribalaygue
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres elaborar un pla per garantir la seguretat i la convivència a l'espai públic i mitigar danys davant l'arribada de grans grups d'aficionats radicals per esdeveniments esportius, en especial per partits de competicions europees, com els que el Barça disputa al Camp Nou. En aquest sentit, la proposta presentada per Barcelona en Comú a la comissió municipal de presidència insta a involucrar el club blaugrana en la creació d'un nou dispositiu preventiu que recondueixi grans concentracions de seguidors rivals, redueixi les molèsties derivades per consum d'alcohol, soroll i brutícia als punts de reunió habituals (en especial, a Ciutat Vella i Les Corts) i establir itineraris protegits perquè veïns i persones amb mobilitat reduïda es desplacen sense risc.
La proposta s'ha aprovat gairebé per unanimitat. El PSC, Junts, BComú, ERC i el PP han votat a favor, mentre que Vox s'ha abstingut. "Barcelona conviu amb moments esportius que tensionen la ciutat i, sovint, els pateix", ha observat el regidor Jordi Rabassa, dels Comuns. Com a exemple, ha citat el desembarcament el mes passat de gairebé 10.000 aficionats del Newcastle per l'eliminatòria que el va enfrontar amb el Barcelona.
"La majoria va venir sense entrada i va comportar una presència molt elevada en espais com la plaça Reial o al voltant de la Rambla", ha advertit l'edil. Ha detallat que "es tradueix als barris en la impossibilitat de descansar, carrers i places saturats i desmesuradament bruts i dificultats per moure's amb normalitat". "Les veïnes estan fartes que es pixen a les seves porteries, no poden més amb els crits i la brutícia, passa cada vegada que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus", ha lamentat Rabassa.
Jordi Martí (Junts) també s'ha referit que també es dona un "ús intensiu" de l'Eixample i de Montjuïc quan arriben nombroses aficions foranes. A més, ha alertat dels aldarulls habituals als jardins de Bacardit, als voltants del Camp Nou. "Sobre les afectacions importantíssimes pels seguidors del Newcastle, vam preguntar quantes sancions es van imposar per la nova ordenança de civisme, i ens van respondre que s'havia fet de tot menys aplicar l'ordenança", s'ha queixat.
Sense Champions
"Aquest any, la presència d'aficionats estrangers l'hem liquidada després del partit d'ahir", ha ironitzat el regidor de seguretat, Albert Batlle, al·ludint a la caiguda del Barça a l'eliminatòria de Champions League amb l'Atlético de Madrid. Al marge del comentari esportiu, el tinent d'alcalde ha coincidit amb Rabassa que mitigar els efectes indesitjables del desplaçament d'aficionats poc decorosos a la ciutat és "un repte".
"Hem de continuar treballant en dos espais, quan arriben i acudeixen al centre de la ciutat i a les immediacions del camp, abans i després del partit", ha assenyalat Batlle. Ha comentat que ja existeixen "dispositius molt complexos" tant a Ciutat Vella com a Les Corts davant partits de gran interès. Varien en funció "del risc, l'afluència prevista i l'impacte a la ciutat", i en ells participen els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Barça.
Batlle ha opinat que es pot estar "raonablement satisfet sobre com la ciutat funciona sota la pressió d'aquests grans esdeveniments". "Es causen molèsties a la ciutadania, però no hem hagut de lamentar incidents especialment greus en els últims períodes", ha jutjat el tinent. Ha afegit que s'instal·laran càmeres de control de vehicles per facilitar la circulació als veïns al voltant del Camp Nou, es preveu ampliar voreres a la Travessera de Les Corts i intervenir en punts de l'entorn per evitar congestions i que s'ha acordat amb bars dels voltants de l'estadi evitar que serveixin ampolles de vidre, que podrien ser una arma llancívola en cas d'aldarulls violents.
"Saben que hi ha bars que fan ofertes per consumir just en aquests dies de partit? A banda del vidre, potser caldrà fer altres coses", ha replicat Rabassa. El regidor ha retret que hi hagi negocis d'hostaleria i alimentació que "aprofiten per fer una bona caixa sense qüestionar-se el que això suposa per a la ciutat i els veïns". Així mateix, el membre dels Comuns ha advocat per un "canvi d'enfocament més preventiu" davant la previsió d'arribada de ‘hooligans’ per un encontre. També ha considerat que és necessari "parlar més amb el Barça". "A vegades fa la sensació que l'ajuntament està massa sol en això i es demana una certa corresponsabilitat", ha expressat.
