Rebuig ciutadà
Barcelona cancel·la el sopar popular del centenari del Park Güell després de la polèmica veïnal
L'acte s'havia de celebrar el dia del 100 aniversari del parc, però s'ha suspès després de les crítiques de col·lectius veïnals i la convocatòria paral·lela d'un sopar alternatiu
Gisela Macedo
L'Ajuntament de Barcelona ha decidit cancel·lar el sopar popular tipus 'garden party' que estava previst al Park Güell per al pròxim 26 d'abril per celebrar el centenari de la seva obertura com a parc públic, després de les crítiques de diverses plataformes veïnals, que van decidir convocar un sopar alternatiu per al mateix dia.
La iniciativa formava part dels actes previstos per commemorar el centenari del Park Güell com a parc públic i tenia com a objectiu recuperar, per una nit, l'esperit d'ús ciutadà que un dia va tenir el recinte. Per això, el sopar estava programat per al diumenge 26 d'abril, exactament el dia del seu 100 aniversari com a parc públic, a les 19.00 hores.
Tanmateix, la proposta ha portat polèmica als barris de l'entorn i la plataforma veïnal Recuperem el Park Güell va emetre un comunicat criticant l'acte, denunciant que la seva organització havia estat "opaca" i "sense ser oberta a tothom". Així mateix, expliquen que consideren contradictori celebrar un sopar popular en un parc que, segons ells, ha estat "venut al turisme, privatitzat i restringit".
Per això, el col·lectiu va anunciar la convocatòria del seu propi sopar popular el mateix dia 26, que a més serviria com a mostra de protesta i rebuig a la 'garden party' oficial. I és que l'entitat fa anys que denuncia la turistificació de l'entorn del parc i ha impulsat diverses manifestacions per denunciar el que consideren una progressiva pèrdua de l'ús ciutadà del recinte.
Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Barcelona consultades per aquest diari han defensat que el sopar era "només una de les possibles activitats relacionades amb el centenari del Park Güell" i que finalment no es durà a terme. Insisteixen que l'anomenada 'garden party' era únicament "una possibilitat", malgrat que ja havia estat anunciada amb data i hora en canals oficials. De fet, diversos mitjans de comunicació es van fer ressò de l'acte.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet