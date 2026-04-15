Iniciativa municipal
Barcelona ofereix trucades gratis per a menors sense mòbil en equipaments públics
Els nens i adolescents podran trucar des de biblioteques, centres cívics o instal·lacions esportives municipals, entre altres
El Periódico
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un nou servei gratuït de trucades adreçat a nens i adolescents. La mesura busca garantir que puguin contactar amb les seves famílies o tutors quan ho necessitin, especialment en situacions quotidianes o imprevistes, sense necessitat de tenir un telèfon mòbil propi.
Segons ha informat el consistori, la iniciativa neix amb l'objectiu que "cap menor quedi desconnectat per falta de recursos personals en situacions d'organització quotidiana, necessitat d'informació, seguretat o qualsevol altre motiu personal justificat".
Telèfons per tota la ciutat
El servei estarà operatiu en una àmplia xarxa d'equipaments municipals repartits per tota la ciutat, com centres cívics, biblioteques, casals de barri, instal·lacions esportives municipals, ludoteques, casals infantils o casals de persones grans.
Segons informen des de l'ajuntament, per trucar, els menors només hauran de dirigir-se al personal de qualsevol d'aquests equipaments públics, que els facilitarà l'accés a un telèfon habilitat específicament per a aquest fi.
A més, els centres comptaran amb cartells informatius visibles per donar a conèixer el servei i facilitar que qualsevol nen o adolescent pugui identificar-lo ràpidament.
Ús limitat i controlat
El servei està pensat exclusivament per fer trucades justificades, com contactar amb familiars o persones de referència. Des del consistori se subratlla que el personal controlarà que no es faci un ús indegut de les trucades i que no superin els cinc minuts de durada.
Segons fonts municipals, la idea és que el personal dels centres supervisi l'ús del telèfon col·locant-se "a una distància prudencial" que permeti "assegurar que el servei s'utilitza correctament" però "sense escoltar en cap moment el contingut de la conversa". Des del consistori asseguren que aquesta vigilància es farà "sempre amb ple respecte a la privacitat dels nens i adolescents".
Per això, el consistori ha informat que tots els professionals dels equipaments municipals rebran instruccions per aplicar el servei a tota Barcelona.
